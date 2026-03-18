Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay luego del empate entre Cali y Santa Fe

El empate 1-1 entre Deportivo Cali y Independiente Santa Fe en Palmaseca marcó un nuevo movimiento en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay, en desarrollo de la duodécima jornada.

El compromiso tuvo emociones en ambos tiempos. Fue Santa Fe el que abrió el marcador gracias a una anotación de Hugo Rodallega, quien volvió a marcar luego de varios partidos sin hacerlo.

Sin embargo, en la segunda mitad reaccionó el equipo local, que encontró el empate por intermedio de Julián Quiñones, resultado que dejó un punto para cada equipo en un duelo clave por sus aspiraciones.

Con este resultado, Deportivo Cali alcanzó las 16 unidades, manteniéndose en la pelea por ingresar al grupo de los ocho, mientras que Independiente Santa Fe llegó a doce puntos y se aleja considerablemente de los puestos de clasificación.

De hecho, el panorama para el conjunto cardenal luce bastante complejo, pues necesitará una racha casi perfecta en lo que resta del torneo si quiere mantener opciones de avanzar a la siguiente fase.

Así, hubo algunas modificaciones en la tabla de posiciones, teniendo en cuenta que el pasado miércoles, previo al juego Cali - Santa Fe, Pasto derrotó 2-0 a Chicó, Internacional empató 2-2 con Pereira, y Bucaramanga igualó 1-1 con Once Caldas

Liga BetPlay - tabla de posiciones

*Nacional – 24 pts (+14) Pasto - 24 (+4) Once Caldas – 23 Internacional de Bogotá – 21 *Bucaramanga – 19 (+10) *Junior – 19 (+1) **América – 17 (+7) Millonarios – 17 (+6) **Tolima – 16 (+4) Cali – 16 (+3) Llaneros – 15 (+1) **Águilas Doradas – 15 (+1) *Fortaleza – 14 (-3) *Santa Fe – 12 (-2) **Medellín – 10 (-2) *Jaguares – 10 (-11) Cúcuta – 7 (-9) *Chicó – 7 (-10) *Pereira – 5 (-12) **Alianza – 5 (-14)

*Los asteriscos marcan la cantidad de partidos pendientes por equipo.

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Es pertinente recordar que todavía quedan cuatro partidos por disputarse en esta jornada, lo que podría generar nuevos movimientos en la clasificación.

Partidos pendientes de la fecha 12 de Liga BetPlay

Jueves 19 de marzo

4:10 p. m.

Alianza vs Jaguares

Armando Maestre Pavajeau

6:20 p. m.

Tolima vs Fortaleza

Manuel Murillo Toro

8:30 p. m.

Medellín vs Junior

Atanasio Girardot

Viernes 20 de marzo

4:00 p. m.

Águilas vs América

Cincuentenario