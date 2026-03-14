Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras la victoria de Nacional contra Llaneros

La undécima jornada de la Liga BetPlay comenzó a generar movimientos en la tabla de posiciones tras disputarse los dos primeros partidos de la fecha.

En uno de los compromisos más destacados de la jornada, Atlético Nacional derrotó a Llaneros FC y se consolidó como líder del campeonato con 24 puntos, además de contar con un partido pendiente.

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El conjunto verdolaga se perfila como el primer equipo en clasificar anticipadamente a la fase semifinal del torneo, teniendo en cuenta la ventaja que ha construido en la tabla.

Otro de los equipos que protagonizó movimientos importantes fue Once Caldas, que en el primer partido de la jornada venció 4-2 a Deportivo Pasto, resultado que le permitió llegar a 22 puntos y ubicarse en la segunda posición.

Pasto, pese a la derrota, se mantiene en la parte alta del campeonato con 21 unidades, aunque perdió terreno frente a los dos equipos que actualmente lideran la clasificación.

Más abajo en la tabla aparecen clubes de tradición como Atlético Bucaramanga, América de Cali, Junior FC y Deportes Tolima, varios de ellos con partidos pendientes.

Liga BetPlay - tabla de posiciones

*Nacional – 24 pts (+17) Once Caldas – 22 pts (+10) Pasto – 21 pts (+2) Internacional de Bogotá – 19 pts (+2) *Bucaramanga – 17 pts *América – 16 pts (+7) Junior – 16 pts (0) *Tolima – 15 pts Millonarios – 14 pts (+4) Llaneros – 14 pts (+1) Fortaleza – 14 pts (-2) Cali – 12 pts (+1) *Águilas Doradas – 12 pts (0) *Santa Fe – 10 pts (-2) Jaguares – 10 pts (-10) *Medellín – 7 pts Cúcuta – 6 pts *Chicó – 4 pts (-9) *Pereira – 4 pts (-11) *Alianza – 4 pts (-14)

*Los asteriscos marcan los equipos que tienen un partido pendiente.

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La jornada todavía está lejos de terminar, ya que restan ocho partidos por disputarse en esta undécima fecha, lo que podría generar nuevos cambios tanto en la parte alta como en la zona media de la tabla.