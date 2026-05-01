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Millonarios

Tres problemas en Millonarios para la fecha 19 de la Liga BetPlay

Millonarios cerrará la fase todos contra todos visitando a Alianza Fc en el estadio Armando Maestre Pavajeau.
Daniel Zabala
Millonarios hizo caso a una decisión de Ariel Michaloutsos
Millonarios celebra gol en Liga BetPlay // Foto de X: @MillosFCofical

Millonarios se juega su futuro en la Liga BetPlay este domingo 3 de abril visitando en el estadio Armando Maestre Pavajeau de Valledupar a Alianza Fc en partido de la fecha 19.

El equipo 'embajador', con 25 puntos y ubicado en la casilla 11 del campeonato, tiene la obligación de ganar, pero además esperar que Deportivo Cali (26 puntos) pierda ante Deportes Tolima y que Independiente Santa Fe (26 puntos) caiga con Internacional de Bogotá, para quedarse con el último lugar en el grupo de los ocho.

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Tres problemas en Millonarios para visitar a Alianza Fc

Para el partido contra Alianza FC, Millonarios deberá afrontar, además, tres problemas para conseguir la clasificación a los playoffs.

Inicialmente, el cuadro 'embajador' no podrá contar con jugadores importantes, que por problemas físicos o sanción no están disponibles para el director técnico Fabián Bustos.

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Se trata del portero Diego Novoa, el delantero o mediocampista ofensivo Carlos Darwin Quintero y de Radamel Falcao García.

Por otro lado, Millonarios no depende se sí mismo para lograr la clasificación, ya que en caso de ganar, deberá estar pendiente a otros resultados.

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Especialmente a los que se registren en los partidos entre Deportes Tolima contra Deportivo Cali y el de Internacional de Bogotá con Independiente Santa Fe.

Finalmente, Millonarios también tendrá que jugar contra las condiciones climáticas, ya que el duelo contra Alianza Fc tiene programado su pitazo inicial este domingo 3 de abril a partir de las 3:30 de la tarde.

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