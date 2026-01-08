Atención Pereira: confirmaron si el equipo podrá inscribir jugadores

Mucha ha sido la incertidumbre que ha vivido el Deportivo Pereira y sus hinchas con el futuro de la institución, pues desde el año pasado se evidenció una fuerte crisis financiera que tuvo como consecuencia la falta de pagos en los salarios de los jugadores.

Una situación muy difícil que tuvo la intervención de Acolfutpro (Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales) y posteriormente del Ministerio del Deporte, que notificó a las directivas del conjunto 'matecaña’ responder a esas deudas que podían provocar el retiro del reconocimiento deportivo y su posterior desaparición.

Lea también: Los delanteros top que jugarán la Liga BetPlay en el 2026

En otras noticias: Lorenzo no descarta la convocatoria de Falcao para el Mundial 2026

Alivio para el Deportivo Pereira; confirman importante ingreso de dinero

El equipo anunció hace unos días la contratación del técnico Arturo Reyes y también informó que se continúa de manera normal la gestión deportiva y administrativa de la institución mientras su área financiera trabaja en la posibilidad de inscribir jugadores para la siguiente temporada.

Pues bien, para alivio de los hinchas del cuadro ‘matecaña’ y de acuerdo con información revelada en el programa ‘La FM Más Fútbol’ de RCN Radio, “en Pereira parece mejorar el panorama, el profesor Arturo reyes espera la llegada de alrededor de 8 futbolistas, donde aparecen posiciones de todo tipo, arqueros, laterales y extremos, se está reforzando de la mejor manera”.

Lea también Oficial: estos son los dos amistosos de la Selección Colombia previo al Mundial

La solución que le llegó al Pereira para poder inscribir jugadores

El periodista Juan Camilo Restrepo aseguró que el equipo podrá pagar sus deudas con la FIFA gracias al dinero que recibirá por la venta del jugador Carlos Emiro Garcés, quien fue transferido al balompié de los Estados Unidos a mediados del 2024 y se mantuvo el 30 % de su ficha para sacar rédito de una futura venta.

“Van a entrar unos dineros por parte de algunas ventas, el caso de Carlos Emiro Garcés que fue transferido al fútbol de Estados Unidos, así va a poder curar sus deudas ante la FIFA, va a solucionar sus temas y va a poder competir”, dijo Restrepo.