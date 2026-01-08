Los delanteros top que jugarán la Liga BetPlay en el 2026

Sin duda alguna, el acudir al mercado de fichajes y traer jugadores del perfil de Radamel Falcao García o de Luis Fernando Muriel hace que la Liga BetPlay tome un mayor atractivo y que esté en la boca de todo el mundo, no solo en Colombia sino a nivel global.

Vea también: Luis Fernando Muriel con pie y medio en Junior: lo que falta para que sea oficial

De hecho, ante el regreso de Falcao, varios medios españoles, argentinos, y equipos por donde pasó el ‘Tigre’ han reaccionado a su llegada a Millonarios. Seguramente, si Luis Fernando Muriel termina firmando con el Junior, sucederá algo igual dado que la trayectoria del nacido en Santo Tomás, Atlántico ha sido muy buena en el exterior.

Los casos de Falcao y Muriel son solo dos de la gran lista de figuras que disputarán la Liga BetPlay en el 2026. Sin embargo, no son los únicos que serán protagonistas. La mayoría de los grandes clubes del Fútbol Profesional Colombiano aportan entre uno o dos referentes top para afrontar este reto liguero. De hecho, en La FM Más Fútbol, Juan Felipe Cadavid hizo el recuento de los estelares delanteros.

UNA LISTA GRANDE DE FIGURAS EN EL 2026

Claramente que con la llegada de Falcao García, Millonarios volvió a asegurar a un histórico de Colombia. Máximo goleador de la Selección Colombia y una carrera intachable por Europa con el Porto, Atlético de Madrid, Mónaco, Galatasaray, Rayo Vallecano, entre otros.

Le puede interesar: Siguen las despedidas en Millonarios: Delantero se va rumbo a USA

Además de Falcao, Millonarios cuenta con un referente del FPC como lo es Leonardo Castro. Juan Felipe Cadavid hizo el recuento de las figuras, “en Junior, Luis Muriel (habrá que esperar que se concrete su llegada), en Medellín, el ‘Polaco’ (Francisco Fydriszewski), claramente no tiene la carrera de los anteriormente mencionados, pero viene de ser el goleador de la Liga BetPlay. En Nacional, esperan cerrar Morelos, en Deportivo Cali, Juan Ignacio Dinenno, en Once Caldas, Dayro Moreno, en Independiente Santa Fe, Hugo Rodallega, en Atlético Bucaramanga, finalmente se quedó Luciano Pons”.

De estos equipos podrían salir varias figuras adicionales, pues, en Junior se podría hablar de Guillermo Paiva que fue renovado por tres años o Carlos Bacca en caso de que se queden y que lo puedan inscribir en un plantel estelar y lleno de figuras. En Millonarios también se puede destacar a Leonardo Castro como uno de los delanteros top.

Por su parte, Juan Felipe Cadavid también tocó el tema del América de Cali, “en América está el tema del delantero José Neris, que tampoco es ese nombre reconocido por todos nosotros, pero sus números son positivos, estamos hablando de un mercado de ‘nueves’ que por lo menos, llama la atención”.

Lea también: Santa Fe busca a un defensa con pasado en España y Brasil

Lo de José Neris todavía no está definido, pues, siguen trabajando en los últimos días con negociaciones con Colón de Santa Fe que es el dueño de su pase.