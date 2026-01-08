Atlético Bucaramanga anunció a su segundo fichaje para 2026

Atlético Bucaramanga se arma para la temporada 2026 y este jueves 8 de enero anunció a su segundo fichaje. Se trata del defensa central uruguayo Martín Rea, quien llega al conjunto 'leopardo', después de haber dado por terminado su contrato con el Liverpool Fc de su país.

Rea tendrá su segunda experiencia en el Fútbol Profesional Colombiano, ya que en el primer semestre de 2025 vistió la camiseta de Deportivo Cali.

A pesar de haber generado gran expectativa, el zaguero no sumó considerables minutos con el conjunto 'azucarero'.

"Desde Uruguay llega carácter, solidez aérea y seguridad en la marca. 𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢́𝐧 𝐑𝐞𝐚 es nuevo refuerzo del Leopardo✍🏻", publicó Bucaramanga en su presentación.

El defensa central Martín Rea se convierte en el segundo refuerzo de Atlético Bucaramanga, teniendo en cuenta que ya se había presentado a Brandon Caicedo quien llega al cuadro santandereano, luego de haberse destacado en Deportes Quindío.

Atlético Bucaramanga renovó a gran parte de su nómina

A pesar de haber anunciado a pocos jugadores nuevos para la temporada 2026, Atlético Bucaramanga sí ha asegurado la continuidad de gran parte del plantel que logró un buen rendimiento en el 2025.

Aldair Zárate, Kevin Londoño, Gleyler Medina, Luis Vásquez, Carlos Romaña Jeferson Mena y Luciano Pons renovaron sus respectivos vínculos con el conjunto leopardo.