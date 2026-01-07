Dimayor confirmó primer problema en la Liga BetPlay de 2026; equipo no tiene estadio

A pocos días de iniciar la actividad oficial de la temporada 2026, la División Mayor del Fútbol Profesional Colombianodio a conocer un primer problema al que deberá encontrar solución para el desarrollo de la Liga BetPlay-I.

Y es que a través de un comunicado se dio a conocer que la Dimayor recibió una notificación de la Administración Municipal de Rionegro en el que se explica que el estadio Alberto Grisales de la ciudad del departamento de Antioquia no está disponible.

Lea también Dimayor se retractaría y permitiría inscribir 30 jugadores por club

La Dimayor lamentó que dicha noticia se manifestó, después de realizarse el sorteo y elaborarse el fixture de la Liga BetPlay del primer semestre de 2026.

"La División Mayor del Fútbol Colombiano manifiesta su seria preocupación frente a la comunicación recibida el 30 de diciembre, mediante la cual la Administración Municipal de Rionegro informó la no disponibilidad del Estadio Alberto Grisales para la temporada 2026, decisión adoptada con posterioridad al sorteo y a la elaboración del fixture, con afectaciones directas a la planeación del campeonato profesional", señala el comunicado.

Águilas Doradas debe buscar estadio

La no disponibilidad del estadio Alberto Grisales se mantiene de esta manera, tal y como se registró en el segundo semestre de 2025, cuando el equipo antioqueño se vio obligado a jugar a puerta cerrada o con algunas restricciones de público.

"Este hecho se suma a las afectaciones registradas durante el año 2025, derivadas del cierre de la tribuna occidental, situación que generó graves perjuicios operativos y económicos en el desarrollo del torneo, particularmente en materia de ingresos por taquilla. De igual forma, durante el segundo semestre de 2024, Águilas Doradas debió trasladar su localía a la ciudad de Sincelejo, asumiendo costos económicos y logísticos extraordinarios, con el propósito de permitir la ejecución de obras de adecuación en el escenario deportivo, las cuales no se materializaron", se lee en el comunicado.

Ante este panorama, Águilas Doradas se verá en la obligación de buscar una nueva sede para cumplir con sus compromisos de la Liga BetPlay.

Extraoficialmente se ha conocido que el conjunto dorado podría jugar en el Estadio Metropolitano Ciudad de Itagüí.



