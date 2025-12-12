Atlético Bucaramanga confirmó cuatro nuevas bajas para el 2026

Después de un año en el que el Atlético Bucaramanga disfrutó jugando la Copa Libertadores y luego la Copa Sudamericana, el cuadro ‘Leopardo’ peleó hasta el final por sellar la clasificación a una nueva final de la Liga BetPlay y quedó a escasos puntos de lograr sacar al Deportes Tolima de la definición del título que jugará frente al Junior de Barranquilla.

Bucaramanga aseguró clasificación para la Copa Sudamericana en el 2026. Jugar un torneo internacional exige tener que armarse de manera competitiva y eso es lo que espera Leonel Álvarez y su cuerpo técnico. Sin embargo, por ahora, no han surgido nombres de incorporaciones posibles para la siguiente temporada.

El club se ha dedicado a informar las primeras salidas, pues, en medio de los cuadrangulares semifinales enviaron un comunicado que afirmaba que Nicolás Hernández, Alejandro Artunduaga y Bayron Duarte. Estos fueron los primeros tres en salir de la institución, pero continuaron las salidas.

CUATRO SALIDAS MÁS EN EL ATLÉTICO BUCARAMANGA

Una vez terminaron los cuadrangulares, el club también comunicó las salidas de Diego Chávez y de Óscar Castellanos. Los dos jugadores no seguirán y buscarán nuevos aires a partir del 2026. El guardameta Castellanos jugaría en el Zacatecoluca de El Salvador.

Además de estos dos jugadores, el club confirmó la salida de Carlos Henao, uno de los capitanes y que estuvo ligado con la institución por más de cinco años. Con el siguiente mensaje despidieron al defensor central, “campeón, referente y líder. Gracias por estos 5 años de pasión que marcó a toda una hinchada y una estrella que siempre recordaremos. ¡GRACIAS, CARLOS HENAO!”.









Y, aunque todavía no lo han hecho oficial, todo parece indicar que Fredy Hinestroza tampoco seguirá con el Atlético Bucaramanga. Mariano Olsen afirmó que ya hablaron con el jugador y no va a ser tenido en cuenta para el siguiente año. Por ahora, hay siete salidas confirmadas y no ha habido novedades con incorporaciones para afrontar la Liga BetPlay 2026, la Copa BetPlay y la Copa Sudamericana.

Habrá que esperar cómo fluye el mercado de fichajes en donde hay competencia internacional que es el máximo objetivo. Por su parte, en la Liga BetPlay arrancarán frente a Millonarios en condición de local.