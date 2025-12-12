Liverpool resolvió la novela de Salah: decisión inminente para la Premier

Durante tres partidos seguidos de la Premier League, Liverpool dejó relegado a Mohamed Salah en el banquillo de suplentes. Esperando por su lugar, todo explotó con las declaraciones del africano que puso en evidencia que alguien en el club lo quería afuera, además de sentenciar que su relación con Arne Slot, director técnico neerlandés había cambiado de la noche a la mañana.

Vea también: Posible alineación del Tolima para la primera final vs Junior

Justamente, la decisión del entrenador fue relegar mucho más a Mohamed Salah, insignia del club. Le demostraron que ningún jugador está por encima de la institución después de dejarlo por fuera de la convocatoria en la UEFA Champions League frente al Inter de Milan.

Las cosas en la Premier League son distintas y queda en evidencia que necesitan de Mohamed Salah para descontar unidades contra los primeros de la tabla de posiciones. Los ‘Reds’ están en la mitad de la tabla y deben volver a competir como el año pasado.

EL DIÁLOGO SOLUCIONÓ TODO

Arne Slot afirmó que esto no se iba a quedar así y que el viernes 12 de diciembre iba a hablar por la mañana con el jugador. Efectivamente, tuvieron la conversación, se arreglaron y en Inglaterra la prensa sentencia que Mo Salah regresará a la convocatoria. Habrá que esperar si la decisión de volver a tenerlo en la lista de convocados es para alinearlo desde el comienzo.









El neerlandés ya había intentado recomponer la situación afirmando que todo lo que se hable de Mohamed Salah lo tratará con el jugador y dejando claro que, “no tengo ninguna razón para no querer que Mo Salah se quede en el club”. De esa manera comienza la reconciliación entre las partes y el egipcio volverá a una lista para buscar la victoria frente al Brighton.

Le puede interesar: Junior celebra la mejor noticia para la final: hay un regreso estelar

Tras esta decisión de volver a confiar en el egipcio, será Arne Slot quien tome las medidas correspondientes en el juego ante el Brighton. Seguramente el ex Chelsea tiene todas las ganas del mundo de jugar en medio de una semana complicada, pero será el neerlandés quien lo defina.

Por ahora, hay señales de reconciliación entre el egipcio y el neerlandés. La relación entrenador jugador va tomando un mejor camino ahora. Sin embargo, en Inglaterra afirman que el huracán seguirá con las molestias de Mohamed Salah que no ha podido sanar la herida.

¿LA NOVELA CONTINÚA?

Pues, al parecer la novela entre Mohamed Salah, Liverpool y Arne Slot seguirá, sin importar de las decisiones que tome Slot para el partido frente al Brighton. Las primeras conversaciones tuvieron un impacto positivo para el extremo y para el entrenador, pero nada está resuelto.

Lea también: Grande de la Liga BetPlay va por Santiago Arias: "iniciaron diálogos"

De hecho, el periodista de The Times, Paul Joyce afirmó que todavía continúa la frustración de Mohamed Salah y que la calma sigue persistiendo. Todo dependerá también de lo que pueda pasar en la Liga de Naciones de África. Después de eso, seguramente habrá una decisión que aclare todo.

En Inglaterra algunas fuentes habían señalado que el egipcio no descartaría una salida de la institución arrancando el 2026. Dependiendo de sus titularidades en los próximos partidos se tomará la decisión de dejar el club o renovar por más tiempo. Vale la pena rescatar que su extensión contractual se resolvió días antes de terminar la temporada pasada.