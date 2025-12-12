Posible alineación del Tolima para la primera final vs Junior

Definir en condición de local para el Deportes Tolima puede traer consecuencias si no se consigue un resultado idóneo de visitante en el primer sorbo de la final de la Liga BetPlay 2025-II en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez frente al Junior de Barranquilla.

Vea también: Junior celebra la mejor noticia para la final: hay un regreso estelar

Tolima ha demostrado ser muy buen visitante, pero le ha costado de local, sobre todo en la fase regular, pues en los cuadrangulares logró dos victorias y un empate en el Estadio Manuel Murillo Toro. Además, cerró la fase semifinal invicto sumando 14 unidades producto de cuatro triunfos y dos igualdades.

Un partido parejo con un Junior que ha sacado los mejores resultados en su fortín y que espera dar el primer golpe para cerrar de visita y aprovechar ese tema de la localía que le ha costado al cuadro tolimense.

ALINEACIÓN DEL DEPORTES TOLIMA EN BARRANQUILLA CONTRA EL JUNIOR

Para este compromiso, Lucas González no dejó a nadie de los recurrentes titulares afuera en la convocatoria y citó a Cristopher Fiermarín que deberá luchar la posición de arquero con Neto Volpi. Lucas afirmó que esto será un problema para el Junior y no para el Tolima. La presión va contra del equipo local con la necesidad de vencer a porteros de categoría.

En la convocatoria de Lucas no están Gali Balanta, Léider Riascos, Jhon Quiñones ni Jeison Mena, quienes formaron parte del último juego con una nómina mixta frente a Fortaleza.

Sí cuenta con los regresos de Cristopher Fiermarín, Adrián Parra, Yhormar Hurtado, Juan Pablo Nieto y Mauricio González, este último que no estuvo ante Fortaleza por sanción.

Le puede interesar: Grande de la Liga BetPlay va por Santiago Arias: "iniciaron diálogos"









La nómina del Deportes Tolima no cambiaría mucho con respecto a lo que se ha visto en anteriores fechas con el regreso de los referentes que seguramente estarán dentro del campo de juego para tratar dar el golpe en Barranquilla. La duda sería la del portero con Cristopher Fiermarín y Neto Volpi como dos guardametas de categoría.

Así las cosas, esta sería la nómina titular del Deportes Tolima en el primer partido de la final de la Liga BetPlay 2025-II: Neto Volpi/Cristopher Fiermarín; Yhormar Hurtado, Marlon Torres, Anderson Angulo y Junior Hernández; Juan Pablo Nieto, Sebastián Guzmán, Jersson González, Mauricio González, Kevin Pérez y Adrián Parra.

EL FACTOR QUE AYUDA AL TOLIMA EN LA FINAL

Como visitante, el Deportes Tolima ha sacado los mejores registros a lo largo de la Liga BetPlay. Lucas González ha fortalecido el sector defensivo de la institución tolimense siendo uno de los grandes fuertes.

Lea también: Los 6 jugadores que ya cumplieron su ciclo en Nacional, según Carlos Antonio Vélez

Con una zaga defensiva ya entonada por aspirar al título, el cuadro tolimense recibió 17 goles en la fase regular, siendo una de las vallas menos vencidas y en los cuadrangulares solo rompieron las redes tolimenses en una oportunidad.

Tolima espera hacerse fuerte para sacar un buen resultado en Barranquilla para definir todo en Ibagué. Una victoria podría ser esencial por las estadísticas defensivas que le dan la mano al club.