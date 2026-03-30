Preocupación en Atlético Bucaramanga por parte médico de Fabián Sambueza

El panorama para el Atlético Bucaramanga no es el mejor. Además de la derrota contra Independiente Santa Fe en condición de local, el cuadro leopardo tendría una nueva preocupación y sería el estado de salud de Fabián Sambueza, quien al parecer estaría ausente un par de fechas.

En el juego entre leopardos y leones, Fabián Sambueza tuvo que salir del terreno de juego tras una fuerte entrada de Daniel Torres, haciendo que el argentino tuviese que retirarse en camilla de la cancha y encendiera las alarmas en el cuerpo técnico de Leonel Álvarez.

Parte médico de Fabián Sambueza

Según dio a conocer el departamento médico del Atlético Bucaramanga, la entrada sobre Fabián Sambueza fue más fuerte de lo que se vio, pues el volante tuvo una herida de 10 cm, comprometiendo algunos tejidos y músculos, lo que haría que el argentino se pierda el juego contra el América de Cali el próximo jueves.

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“Durante el partido disputado frente a Independiente Santa Fe, el jugador presentó una herida de 10 cm en la pierna derecha, la cual comprometió piel, tejido celular subcutáneo y el músculo tibial anterior. Actualmente, se encuentra bajo seguimiento permanente por parte de nuestro Departamento Médico, recibiendo los cuidados correspondientes para su adecuada recuperación. El tiempo de retorno a la actividad deportiva estará sujeto a la evolución del proceso de cicatrización de los tejidos comprometidos”, afirmó el comunicado.

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Ante esta situación, Leonel Álvarez tendrá que buscar el reemplazo de Fabián Sambueza, quien se ha convertido en el eje principal de Bucaramanga y que todo parece indicar podría estar afuera de las canchas varias semanas mientras su proceso de recuperación.

Atlético Bucaramanga tendrá otra baja

Sin embargo, Fabián Sambueza no es la única baja que tendrá el Atlético Bucaramanga para los próximos partidos, pues Emerson Batalla tiene problemas musculares y no será tenido en cuenta por Leonel Álvarez para el juego decisivo contra el América de Cali.

“Emerson ha sido diagnosticado con un desgarro muscular grado I en el bíceps femoral de su muslo izquierdo. Actualmente, el deportista se encuentra bajo la supervisión directa de nuestro Departamento Médico y ha iniciado el protocolo de rehabilitación integral, con el objetivo de garantizar un retorno a las canchas de manera óptima, rápida y segura”, aseguró el club.