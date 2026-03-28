Leonel tomó decisión con su cargo en Bucaramanga luego de perder con Santa Fe

Inició de manera bastante movida la fecha 14 de la Liga Betplay, la cual fue justamente inaugurada por dos equipos que llegaba con la obligación de sumar de a tres puntos para instaurarse dentro de los ocho mejores equipos de la competencia.

Bucaramanga e Independiente Santa Fe fueron los protagonistas del inicio de la nueva jornada, pero quien se robó todas las miradas fue Leonel Álvarez, quien sumó otra derrota con el cuadro 'leopardo' y habló sobre su futuro como técnico en la institución.

Leonel quiere continuar en Bucaramanga a pesar de perder

El Estadio Américo Montanini fue el escenario deportivo que le abrió las puertas al enfrentamiento entre el equipo que dirige Pablo Repetto y el de Leonel Álvarez, dos estrategas que llegaron con una idea ofensiva para llevarse la victoria a toda costa.

Sin embargo fue el cuadro bogotano el que se terminó llevando el triunfo por un marcador de 1-2 en donde brillaron Luis Palacios, quien abrió el marcador sobre los 22 minutos y el capitán, Hugo Rodallega, el autor del desempate y la respectiva victoria tras un auténtico golazo en el segundo tiempo.

Frente a esta situación, Leonel Álvarez habló y le puso la cara a los hinchas que no están contentos con los resultados de los últimos partidos, pero el estratega antioqueño dio un parte de tranquilidad sobre su continuidad y la confianza que tiene con el equipo para clasificar, ya que matemáticamente aún hay posibilidades de entrar a los ocho mejores.

"Nosotros tenemos que recuperar a los muchachos. Tenemos una final contra América y mientras matemáticamente tengamos posibilidades yo... ¿Quién dijo que esto era fácil?. Seguiremos fuertes, aunque claro que le da a uno dolor porque queremos darle satisfacción a los hinchas, pero esto es un camino que no es fácil. Nos ha faltado conseguir más resultados y bueno, yo hasta que tenga posibilidades voy hasta el final y a los hinchas les quiero pedir disculpas porque queríamos que se fueran con un buen resultado".

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Pons explotó tras perder contra Santa Fe y defendió a Leonel

Luciano Pons, goleador y uno de los referentes actuales del cuadro 'leopardo', también se hizo presente con un contundente mensaje demostrando respaldo al profesor, Leonel Álvarez, y de paso el respeto y cariño que sienten por la institución por la cual dejan el alma dentro de la cancha, aunque no han podido defender bien en los últimos duelos.

"Si uno no quiere defender al profe pues uno no se para en la cancha y nosotros lo estamos dejando todo, dejamos la familia de lado; los chicos que están ahí no ven a la familia hace rato, llegamos el miércoles, ayer estuvimos en concentración y a mi hijo no lo he podido ni ir a buscar al colegio por estar trabajando. No estamos defendiendo a la gente como lo merecen, pero nosotros dejamos el alma, nos matamos adentro, tal como lo dice el profe, yo he salido con seis puntos en la cabeza, Sambueza con casi 10 en la pierna y piensan que no respaldamos al equipo, pues están equivocados".

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Liga BetPlay - tabla de posiciones tras derrota de Bucaramanga