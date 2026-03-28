Cuentas y calendario de Bucaramanga para clasificar en la Liga BetPlay

Atlético Bucaramanga puso en riesgo su clasificación a los playoffs de la Liga BetPlay, después de perder en la fecha 14 en condición de local ante Independiente Santa Fe.

Con este resultado, el cuadro leopardo registró su segunda derrota consecutiva en el certamen y se mantuvo por fuera del grupo de los ocho.

Lea también Leonel tomó decisión con su cargo en Bucaramanga luego de perder con Santa Fe

Los dirigidos por Leonel Álvarez son ahora novenos con puntos y deberán afrontar un duro complicado.

Cuentas y calendario de Bucaramanga para clasificar

Con 19 unidades, Atlético Bucaramanga deberá sumar entre 10 y 11 puntos de los 18 que todavía tiene en juego para aspirar a ocupar un puesto de clasificación.

Sin embargo, los santandereanos tendrán que afrontar un apretado calendario.

Y es que Bucaramanga solo jugará dos partidos en condición de local frente a Boyacá Chicó y Jaguares.

Por otro lado, los leopardos visitarán a América de Cali, Águilas Doradas, Atlético Nacional y Fortaleza.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay

1. Atlético Nacional - 27 puntos

2. Deportivo Pasto - 27 puntos

3. Once Caldas - 23 puntos

4. Junior - 22 puntos

5. América de Cali - 21 puntos

6. Internacional de Bogotá - 21 puntos

7. Millonarios - 20 puntos

8. Deportes Tolima - 20 puntos

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Lea también Santa Fe volvió a ganar ante Bucaramanga y se acerca a la clasificación en Liga Betplay

9. Bucaramanga - 19 puntos

10. Águilas Doradas - 19 puntos

11. Santa Fe - 18 puntos

12. Deportivo Cali - 16 puntos

13. Llaneros - 16 puntos

14. Fortaleza - 14 puntos

15. Medellín - 13 puntos

16. Jaguares - 11 puntos

17. Alianza - 11 puntos

18. Cúcuta Deportivo - 8 puntos

19. Boyacá Chicó - 8 puntos

20. Deportivo Pereira - 6 puntos

Calendario que le queda a Bucaramanga en la Liga BetPlay

Fecha 15

América Vs Bucaramanga

Fecha 7 - Partido aplazado

Águilas Doradas Vs Bucaramanga

Fecha 16

Bucaramanga Vs Boyacá Chicó

Fecha 17

Nacional Vs Bucaramanga

Fecha 18

Bucaramanga Vs Jaguares

Fecha 19

Fortaleza Vs Bucaramanga