Cuentas y calendario de Bucaramanga para clasificar en la Liga BetPlay

Atlético Bucaramanga puso en riesgo su clasificación a los playoffs de la Liga BetPlay, después de perder en la fecha 14 en condición de local ante Independiente Santa Fe.
Con este resultado, el cuadro leopardo registró su segunda derrota consecutiva en el certamen y se mantuvo por fuera del grupo de los ocho.
Los dirigidos por Leonel Álvarez son ahora novenos con puntos y deberán afrontar un duro complicado.
Cuentas y calendario de Bucaramanga para clasificar
Con 19 unidades, Atlético Bucaramanga deberá sumar entre 10 y 11 puntos de los 18 que todavía tiene en juego para aspirar a ocupar un puesto de clasificación.
Sin embargo, los santandereanos tendrán que afrontar un apretado calendario.
Y es que Bucaramanga solo jugará dos partidos en condición de local frente a Boyacá Chicó y Jaguares.
Por otro lado, los leopardos visitarán a América de Cali, Águilas Doradas, Atlético Nacional y Fortaleza.
Tabla de posiciones de la Liga BetPlay
1. Atlético Nacional - 27 puntos
2. Deportivo Pasto - 27 puntos
3. Once Caldas - 23 puntos
4. Junior - 22 puntos
5. América de Cali - 21 puntos
6. Internacional de Bogotá - 21 puntos
7. Millonarios - 20 puntos
8. Deportes Tolima - 20 puntos
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9. Bucaramanga - 19 puntos
10. Águilas Doradas - 19 puntos
11. Santa Fe - 18 puntos
12. Deportivo Cali - 16 puntos
13. Llaneros - 16 puntos
14. Fortaleza - 14 puntos
15. Medellín - 13 puntos
16. Jaguares - 11 puntos
17. Alianza - 11 puntos
18. Cúcuta Deportivo - 8 puntos
19. Boyacá Chicó - 8 puntos
20. Deportivo Pereira - 6 puntos
Calendario que le queda a Bucaramanga en la Liga BetPlay
Fecha 15
América Vs Bucaramanga
Fecha 7 - Partido aplazado
Águilas Doradas Vs Bucaramanga
Fecha 16
Bucaramanga Vs Boyacá Chicó
Fecha 17
Nacional Vs Bucaramanga
Fecha 18
Bucaramanga Vs Jaguares
Fecha 19
Fortaleza Vs Bucaramanga