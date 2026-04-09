No va más: Leonel Álvarez cerró su ciclo con Atlético Bucaramanga

Nueva fecha para Leonel Álvarez y para el Atlético Bucaramanga en busca de empezar a sellar la clasificación. La victoria ante Águilas Doradas los dejaba en la octava casilla dejando atrás a Internacional de Bogotá, pero la derrota condicionaba al entrenador y al club en esa necesidad de entrar al selecto grupo de los ocho.

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Justamente, de manera agónica, Javier Mena marcó el lapidario tanto para darle a Águilas Doradas una victoria que los envió al selecto grupo de los ocho. Después de la caída aparecieron las dudas con Leonel Álvarez, y este miércoles, a falta de la confirmación oficial del Atlético Bucaramanga, Álvarez no seguirá en el banquillo ‘Leopardo’.

EL ÚLTIMO ANÁLISIS DE LEONEL ÁLVAREZ QUE SONABA A DESPEDIDA

Después de la derrota en manos de Águilas Doradas en partido pendiente de la séptima fecha de la Liga BetPlay, Leonel Álvarez afirmó que, “aquí hay un solo responsable que soy yo. Quisimos venir como siempre a ganar, pero no se dio el resultado.

Ya son cuatro fechas sin conseguir lo que queremos, nos preocupa desde luego, pero nos quedamos con todas las cosas buenas en cuanto a actitud, compromiso y responsabilidad. Hay dolor, hay tristeza, pero la vida no termina acá. El camerino está muy triste porque queríamos darle una victoria a los hinchas que nos acompañaron, pero no fue suficiente con lo que hicimos”.

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Aunque todavía no hay un parte oficial del Atlético Bucaramanga en las redes sociales de la institución, la información que entregó Jotas Mantilla afirma que el club estaba esperando la renuncia del antioqueño al considerar esta mala cara de los últimos partidos.

De hecho, la salida del entrenador habría sido por una racha de cuatro derrotas seguidas que ya empiezan a dejar al Bucaramanga en zonas complicadas cuando estaba cómodo dentro de los ocho primeros para jugar los Play-Offs. Los bumangueses cayeron contra Junior perdiendo el invicto, Santa Fe, América y Águilas Doradas.

¿UNA DECISIÓN APRESURADA DE LEONEL ÁLVAREZ?

Aunque ya llevan cuatro derrotas y pese a que el entrenador antioqueño se responsabilizó completamente de la situación que vive el Atlético Bucaramanga, el club todavía tiene chances de sellar la clasificación. Pese a que en fechas anteriores estaba cómodo dentro de los primeros ocho, esa caída ante Junior empezó a complicar a la institución santandereana y a Leonel Álvarez.

Puede llegar a ser una decisión apresurada, dado que, a pesar de las cuatro derrotas que simboliza no poder sumar 12 unidades en caso de haber conseguido las victorias, Bucaramanga sigue cerca de sellar el paso a los ocho primeros. Está a solo tres puntos de poder regresar al selecto grupo de clasificados en los Play-Offs.

Con nuevo técnico, Atlético Bucaramanga intentará sellar esa clasificación para afrontar las fases finales. Los bumangueses necesitarán sumar de a tres en las cuatro salidas para estar nuevamente dentro de los ocho. Eso será sin la presencia de Leonel Álvarez.

LOS CUATRO PARTIDOS QUE LE QUEDAN A BUCARAMANGA

Sin Leonel Álvarez después de esta medida apresurada, Bucaramanga tendrá cuatro finales para sellar la clasificación. Están a solo tres puntos de esa zona de clasificación.

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Tendrán que enfrentar en condición de local a Boyacá Chicó, luego visitarán a Atlético Nacional, recibirán a Jaguares de Córdoba y terminan la Liga BetPlay contra Fortaleza en Bogotá. Ya tendrán que ganar la mayoría de los partidos, pero tienen vida todavía.