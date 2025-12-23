Atlético Nacional aseguró la continuidad de una de sus figuras

Atlético Nacional arma su nómina para la temporada 2026 en la que tendrá como gran desafío el duelo contra Millonarios por la fase preliminar de la Copa Conmebol Sudamericana.

Mientras se define si Diego Arias continuará como director técnico o se emprende la búsqueda de un nuevo estratega, los directivos del cuadro 'verdolaga' trabajan en la conformación de la nómina.

En las últimas horas se ha dado a conocer que en Atlético Nacional continuarán el guardametaDavid Ospinay el mediocampistaEdwin Cardona. dos de los jugadores con más experiencia.

Se confirmó la continuidad de otro jugador

Adicionalmente, este martes 23 de diciembre se informó que otro futbolista que ha sido pieza clave de Atlético Nacional tiene asegurada su continuidad.

Se trata del extremo Andrés Sarmiento, que a pesar de despertar interés en Atlético Bucaramanga e Independiente Santa Fe, seguirá siendo parte de la nómina del conjunto 'verdolaga'.

Según detalló la periodista Pilar Velásquez, el club antioqueño pretende que el jugador de 27 años cumpla su contrato, el cual está pactado hasta junio de 2027.

Nacional busca refuerzos

En cuanto a los refuerzos, se ha conocido que Atlético Nacional realizó una oferta formal para hacerse con los servicios de Luis Fernando Muriel.

La idea del cuadro 'verdolaga' es la de pagar la mitad del salario que el atacante tiene pactado con el Orlando City.

Por otro lado, en Nacional se está estudiando la posibilidad de mantener o no a Alfredo Morelos y al mismo tiempo tiempo se analiza la situación de los laterales Camilo Cándido y Andrés Felipe Román.