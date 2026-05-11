Atlético Nacional se ilusiona con un ídolo: ¿Se dará su regreso al verde?

Atlético Nacional se encuentra en la disputa de la Liga BetPlay, apuntándole a conseguir un cupo en las semifinales. Recientemente derrotaron al Internacional de Bogotá, sacando la ventaja en el juego de ida, disputado en el estadio de Techo. Ahora, preparan la vuelta en el Atansio Girardot, para quedar cada vez más cerca de las finales.

Si bien es cierto que en Atlético Nacional las cosas volvieron a tomar su rumbo, es de conocimiento público que el no tener competición internacional los dejó golpeados. Ante esto, se alistan para lo que será el segundo semestre del campeonato colombiano.

Por esto, le apuntarían al regreso de un jugador que es considerado ídolo en la institución. Se fue como referente y ganador absoluto con Atlético Nacional y regresaría como Campeón del Mundo.

Una de las posiciones donde se han generado suspicacias en Atlético Nacional, es la del portero. El rendimiento de David Ospina ha sido fuertemente cuestionado, además, su contrato finaliza el 30 de junio de este año.

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En el panorama aparece la opción de repatrias a Franco Armani, quien vería con buenos ojos regresar al fútbol colombiano.

Franco Armani, objetivo de Atlético Nacional en el segundo semestre

De acuerdo con información del periodista Hernán Castillo, Franco Armani tendría la posibilidad de dejar River Plate en junio, al ser contactado por Atlético Nacional. Cabe destacar que no viene siendo titular en el Millo, ante el nivel de Beltrán.

Franco Armani tiene contrato con River Plate hasta diciembre del 2026, por lo que entrarían a negociar, por si se da la oportunidad de llegar al verdolaga.

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Los números de Franco Armani con Atlético Nacional

Franco Armani estuvo en Atlético Nacional desde el 2010 hasta el 2017, disputando un total de 249 partidos en todas las competiciones. Además, conquistó un total de 13 títulos con los verdolagas, 11 a nivel local y 2 en Conmebol.