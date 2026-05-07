América se acerca a la punta tras vencer de visitante a Alianza Atlético

La Copa Sudamericana sigue dando de qué hablar para el América de Cali que necesitaba reponerse de una dura derrota contra Tigre en la tercera jornada en condición de visitante. Esta vez, les tocaba ir a Sullana, Perú para visitar a Alianza Atlético que no pasa para nada bien en la competencia.

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Los dos clubes ya jugaban con la presión de conocer el resultado del partido entre Macará vs Tigre con un empate a dos tantos que apretaba todo en la tabla de posiciones y que, en ese momento, sacaba diferencias el cuadro ecuatoriano que seguía tranquilo en la punta.

Bajo este panorama, América tenía que sumar de a tres en esta visita para tomarse confianza y para acercarse a la línea de Macará, superando a Tigre que había tomado la segunda casilla en la tabla de posiciones. Con Jhon Murillo y con Tomás Ángel lograron sacar el resultado ideal en la cancha de Alianza Atlético que ya no tiene chances de clasificar.

EN CEROS, PERO CON EMOCIONES ENTRE ALIANZA ATLÉTICO VS AMÉRICA DE CALI

Durante los primeros minutos, América de Cali tomó la pelota y creó peligro con un tiro libre de Rafael Carrascal que quedó en el techo del arco custodiado por Daniel Prieto. Tomás Ángel generó un penal tras la infracción del guardameta, pero por un fuera de lugar, la jugada fue invalidada.

Jean Fernandes apareció para negar la apertura en el marcador de Alianza Atlético en dos ocasiones. El peligro del cuadro peruano llegaba por Jorge del Castillo que tuvo otra acción, pero no pudo meter la cabeza para abrir el juego.

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Tomás Ángel tuvo una jugada clara cuando se apagaba la primera parte en un centro y conectando de chalaca para exigir a Daniel Prieto que se quedó con la pelota en sus manos con facilidad. Era un golazo, pero todo seguía como empezó en Sullana.

La última acción de la primera parte demostró las ganas de Jhon Murillo por tomar la delantera en el marcador. El venezolano quedó solo frente a Daniel Prieto, y en su remate se encontró con un defensa que cerró el peligro. De esa forma se cerró el telón de la primera etapa.

VICTORIA TRANQUILA DE AMÉRICA Y SE ACERCA AL MACARÁ EN LA CIMA

Fue en el segundo tiempo en donde llegaron los goles para el América después de la exigencia que había tenido Jean Fernandes con disparos de Jorge del Castillo que el brasileño salvó con facilidad. Inmediatamente, el golero sacó con los pies, un zaguero falló en el intento de peinar la pelota y Jhon Murillo definió cruzado contra Daniel Prieto.

Con la tranquilidad del marcador a favor, América intentó aumentar la ventaja con un disparo de Daniel Valencia de volea y el balón pegó en el travesaño cuando el golero intentaba sacar el balón que se le metía en su propio arco. Valencia iba a crear un penal en una pelea por un balón suelto en el área y el defensa subió el pie tocando levemente al ecuatoriano.

Tomás Ángel ejecutó la pena máxima tras la revisión del VAR y decretó el segundo del América para tomar tranquilidad y quedarse en la segunda casilla de la tabla de posiciones en el grupo. Daniel Valencia no quería quedarse sin celebrar y marcó el tercero después de un centro de Luis Miguel Mina, pero el lateral estaba en fuera de juego.

No hubo tiempo para más y todo terminó en victoria necesaria del América para acercarse a las primeras posiciones. Solo clasifica uno a los octavos y los escarlatas tendrán que sumar de a tres en lo que queda para ser líderes del Grupo A.

¿QUÉ VIENE PARA ALIANZA ATLÉTICO Y AMÉRICA DE CALI?

Alianza Atlético ya no tiene esperanzas de sellar la clasificación, y llegar a los Play-Offs como una segunda oportunidad también. Le quedará cumplir con el calendario en la Copa Sudamericana. Enfrentará en la Liga de Perú a Deportivo Garcilaso, mientras que en el plano internacional deberá despedirse contra Macará y Tigre en condición de visitante.

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América clasificó a los Play-Offs de la Liga BetPlay y en cuartos de final tendrá que enfrentar a Santa Fe que será su próximo reto el sábado 9 y el martes 12 de mayo arrancando en Cali y finalizando en Bogotá. En Copa Sudamericana deben sumar contra Tigre y Macará en casa.