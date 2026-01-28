Atlético Nacional tiene listo el regreso de Stefan Medina

Atlético Nacional quiere seguir reforzando su nómina para la temporada2026. Este miércoles 28 de enero, Juan Felipe Cadavid dio a conocer en el programa La Fm Más Fútbol que el conjunto 'verdolaga' tiene listo el regreso de Stefan Medina.

Cadavid aclaró que el retorno de Medina al cuadro antioqueño no se pudo concretar para el primer semestre, pero se espera que el zaguero se vincule desde julio de 2026, a pesar de que su contrato con Rayados de Monterrey está pactado hasta diciembre de 2027.

Stefan Medina terminará su ciclo en México

Con su inminente regreso a Atlético Nacional, el defensor Stefan Medina le pondrá fin a un ciclo de 12 años en la primera división de México.

Medina vistió en la Liga Mx las camisetas de Pachuca y de Rayados de Monterrey.

En su palmarés tiene dos títulos de Liga Mx y dos de Copa MX. Además, conquistó en tres ocasiones la Liga de Campeones de la Concacaf.

La relevancia de Stefan Medina ha sido tanta en Rayados de Monterrey, ya que actualmente es considerado uno de los capitanes del equipo.

Nacional se arma para la Copa Libertadores

El plan de Atlético Nacional está enfocado en la temporada 2027, en la que pretende regresar a la Copa Conmebol Libertadores.

Además de Stefan Medina, el conjunto 'verdolaga' está cerca de cerrar la incorporación de Cristian 'chicho' Arango.