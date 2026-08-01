Atlético Nacional confirmó convocados y una baja por lesión para su debut en Liga BetPlay

Atlético Nacional está listo para debutar en la Liga BetPlay-II de 2026 visitando este domingo 2 de agosto a Jaguares de Córdoba en el estadio Jaraguay.

El equipo 'verdolaga' hará su primera aparición en el certamen del segundo semestre, teniendo en cuenta que su compromiso contra Boyacá Chicó por la primera jornada fue aplazado por disposición de las autoridades de Tunja.

Para el duelo contra Jaguares, Atlético Nacional contará con el guardameta Franco Armani, quien se perfila como titular en lo que sería su reaparición en la primera división del Fútbol Profesional Colombiano.

Por otro lado, el entrenador Lucas González contará con los defensas William Tesillo, Andrés Felipe Román y Miltón Casco, los mediocampistas Jorman Campuzano, Mateus Uribe, Edwin Cardona y Juan Manuel Rengifo y el delantero Alfredo Morelos, quienes se han consolidado como las grandes figuras del equipo antioqueño.

Finalmente, Atlético Nacional confirmó la ausencia del mediocampista Elkin Rivera, quien sufrió una fractura en el segundo metatarsiano del pie derecho y tendrá una incapacidad inicial de seis semanas.

Convocados en Nacional para visitar a Jaguares

Arqueros

Franco Armani y Luis Marquínez.

Defensas

Néider Parra, Simón García, William Tesillo, Andrés Román, Samuel Velásquez, Miltón Casco.

Mediocampistas

Jorman Campuzano, Felipe Marín, Mateus Uribe, Juan Manuel Rengifo, Edwin Cardona y Matías Lozano.

Delanteros

Cristian Arango, Nicolas Rodríguez, Marlos Moreno, Andrés Sarmiento, Kevin Parra y Alfredo Morelos.

Jaguares Vs Nacional: fecha, hora y cómo VER EN VIVO

El partido entre Jaguares de Córdoba y Atlético Nacional por la fecha 2 de la Liga BetPlay se juega este domingo 2 de agosto a partir de las 3:45 de la tarde en el estadio Jaraguay de Montería.

El compromiso se podrá VER EN VIVO por la señal de Win Sports +.