¿Ian Poveda y Andrés Reyes sí llegan a Nacional? Revelan detalles

Desde hace varios días se ha venido mencionando que el defensa central Andrés Reyes y el mediocampista ofensivo o extremo Ian Poveda se encontraban en la baraja de opciones para llegar a Atlético Nacional de Medellín.



Desde que los nombres de estos jugadores empezaron a sonar para arribar, posiblemente, al conjunto verdolaga, muchos hinchas se ilusionaron con el asunto. Otros, por su parte, no se mostraron tan encantados.

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Nacional trabaja en los refuerzos

Y bien, el equipo que es dirigido por Lucas Fidolo González Vélez​, de acuerdo con lo mencionado en Clásico Paisa este viernes 31 de julio, sigue trabajando en la llegada de ambos futbolistas.



Según lo dicho en el programa en cuestión, en el conjunto verde y blanco son muy optimistas con la llegada de Andrés Reyes. El central podría ser anunciado próximamente. Habrá que esperar para conocer si se concreta el arribo.

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Lo de Reyes y Poveda marcha bien

El tema de Ian Poveda, de acuerdo con lo mencionado en Clásico Paisa también, marcha de buena manera. Es posible, si la gestión se continúa adelantando con normalidad, que todo termine en un acuerdo final.



Las próximas horas y días serán más importantes para conocer si Andrés Reyes e Ian Poveda terminarán llegando o no a Atlético Nacional de Medellín. Falta poco para el cierre de inscripciones en el FPC.

El único anunciado ha sido Armani

Hasta el momento, Nacional, que está llamado a ganar la liga colombiana del segundo semestre del año, solo ha anunciado al experimentado portero argentino Franco Armani. El exjugador de River Plate debutó ante Tigres por Copa BetPlay Dimayor 2026.



Muchos hinchas de la escuadra paisa, que ha ganado en dos oportunidades la Copa Libertadores de América, están inconformes con el mercado de fichajes. Los aficionados esperan a los refuerzos.



















