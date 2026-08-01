Multicampeón con Nacional firmó contrato con equipo francés: “Feliz en este club histórico”

Sin duda alguna, en cada mercado de fichajes de Europa, el Fútbol Profesional Colombiano sigue teniendo una gran importancia en distintos clubes y en las ligas más importantes. Portugal es un buen trampolín para saltar a mejores instituciones y a las cinco competencias tradicionales del ‘Viejo Continente’.

Esto mismo sucedió en la carrera del defensor central, Cristian Castro Devenish que ahora tendrá el lujo de arrancar un nuevo proyecto en Francia después de haber ganado todo con Atlético Nacional a nivel local y de buenas temporadas en el Vizela y Boavista de Portugal.

Bajo este panorama, el futuro de Cristian Castro Devenish cambió y el defensor tendrá que afrontar un nuevo reto nada más ni nada menos que en Francia. Lejos de la Ligue 1, el colombiano deberá buscar el ascenso con el FC Metz que descendió para esta temporada.

CRISTIAN CASTRO FUE CONFIRMADO COMO NUEVO FICHAJE DEL METZ

La carrera de Cristian Castro inició en Atlético Nacional y logró levantar cuatro títulos defendiendo los colores del equipo más veces campeón de Colombia. Ganó dos Copa Colombia, una Liga BetPlay en el 2022-I y una Superliga que lo catapultaron directamente a Europa.

Con el Vizela y el Boavista tuvo unas primeras sensaciones en el fútbol europeo y en Portugal como una liga que normalmente saca jugadores a las demás competencias importantes del continente. Ahí llegó el Metz que había ascendido para disputar la temporada pasada, e infortunadamente, no pudieron mantener la categoría.

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Metz será su tercer equipo en Europa y el primero en Francia. El reto será mayor, dado que tendrá que buscar el ascenso a la Ligue 1 en una competencia en la que solo tres pueden subir de categoría y que la pelea por ese objetivo es enorme.

En la cuenta oficial de X del Metz, el club escribió, “Cristian Devenish ¡es granate! El defensa central está ahora vinculado al FC Metz hasta junio de 2029”. Tres años de contrato y un objetivo más que claro en busca de ascender a la Ligue 1. El club no cuenta con títulos en la máxima categoría, pero quieren alcanzar su quinta Ligue 2 para ascender.

PRIMERAS PALABRAS DE CRISTIAN CASTRO DEVENISH TRAS FIRMAR CON METZ

En las redes sociales del Metz oficializaron la llegada del defensor central de 25 años. Se viste de granate por los próximos tres años en busca del ascenso necesario para disputar la primera categoría de Francia que ya le daría un reconocimiento mayor al zaguero colombiano.

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Tras su presentación, Cristian Castro Devenish afirmó que, “estoy muy feliz de estar aquí e integrarme a este club histórico. Ahora solo me queda demostrarlo en la cancha, donde verán a un jugador lleno de espíritu, corazón, listo para defender los colores de este club hasta el final”.

El primer reto de Cristian Castro con el Metz será nada más ni nada menos que el sábado 8 de agosto cuando enfrenten al En Avant de Guingamp en el debut del defensor y del club en la Ligue 2.