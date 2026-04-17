Durante las últimas horas, Atlético Nacional ha estado en el ojo del huracán tras las fuertes declaraciones de Kevin Viveros, exjugador del club, que acusó al equipo antioqueño de algunas irregularidades sobre su contrato, las cuales han generado todo tipo de comentarios entre los aficionados.

Ante las fuertes declaraciones, Atlético Nacional dio a conocer un comunicado defendiéndose sobre las acusaciones del delantero, dejando claro y resaltando que no ha realizado acciones que vayan en contra de la ley, además de desmentir las declaraciones del actual jugador del Atlético Paranaense.

“Atlético Nacional rechaza de manera expresa las afirmaciones realizadas por el jugador Kevin Estiben Viveros Rodallega, las cuales carecen de sustento y resultan lesivas para el buen nombre, la dignidad y la reputación de la institución”.

Atlético Nacional desmiente a Kevin Viveros

En primera instancia, Atlético Nacional aseguró que en ningún momento Kevin Viveros firmó dos contratos con el equipo antioqueño, asegurando que han actuado desde el marco legal y no existen contratos paralelos ni actuaciones indebidas por parte de la institución.

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“El Club no obliga a ningún jugador a suscribir documentos por fuera del marco legal. La suscripción de distintos instrumentos contractuales, cuando aplica, corresponde a prácticas habituales dentro de la industria y en ningún caso implica la existencia de contratos paralelos ni actuaciones indebidas por parte de la institución”, aseguró el comunicado.

Además, se refirió a la supuesta imposición de agentes: “Las personas que han participado en la representación del jugador durante su vinculación o desvinculación con el club fueron presentadas en su momento por el propio jugador. En ese sentido, cualquier relación, acuerdo u obligación entre el jugador y terceros pertenece exclusivamente al ámbito de sus relaciones particulares”.

Atlético Nacional y su relación con Kevin Viveros

Por último, el equipo antioqueño aseguró que en la actualidad tienen diálogos abiertos con el entorno del jugador, desmintiendo de esta manera las declaraciones del delantero, quien aseguró que no se ha podido comunicar con las directivas del equipo antioqueño.

“Atlético Nacional ha mantenido canales de comunicación abiertos y formales con el jugador y sus apoderados, a través de las instancias correspondientes. Las afirmaciones relacionadas con una supuesta falta de respuesta por parte de la institución no reflejan la realidad de la gestión adelantada, en la cual se han atendido oportunamente los requerimientos presentados”, finalizó.