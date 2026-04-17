Atlético Nacional: nuevo capítulo en el caso Nicolás Rodríguez

Atlético Nacional vuelve a estar en el ojo del huracán, pero no justamente por resultados negativos, ya que de hecho ha tenido un rendimiento bastante bueno en la Liga Betplay, sino porque vuelve a salir a flote el caso de abuso de Nicolás Rodríguez.

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El 'verde paisa' selló de manera anticipada su clasificación a la siguiente instancia de la competencia local, pero llegaría con una baja sensible como lo es la de Nicolás Rodríguez, quien ha sido apartado de las convocatorias de Diego Arias, pero sigue entrenando con el resto del equipo.

Nicolás Rodríguez continúa entrenando por "derecho al trabajo"

Recientemente se dio a conocer el problema de Nicolás Rodríguez por presunto abuso sexual a una joven de 19 años, Chenoa Cortés Rivera, a quien habrían contactado desde Instagram, y quien relató que los hechos habrían ocurrido en la madrugada del 15 de marzo en Rionegro.

Horas después de conocerse la denuncia, Atlético Nacional emitió un comunicado oficial en el que confirmó la separación del jugador del plantel profesional mientras avanzan las investigaciones, hecho que desató también el enojo de hinchas, periodistas y seguidores, ya que cuando ocurrió este hecho el jugador ya se encontraba en suelo estadounidense para jugar el partido contra Cruz Azul.

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Por el momento, se confirmó que Rodríguez está a disposición de la Fiscalía General de la Nación y de las autoridades correspondientes para atender cualquier requerimiento dentro del proceso investigativo.

Mientras tanto el futbolista de , el cuadro 'verdolaga' enfrenta una baja sensible, ya que Rodríguez formaba parte del selecto grupo de jugadores inscritos para el semestre de apertura y es una baja sensible, en especial tomando en cuenta que ya está a punto de iniciar también la fase final de la competencia.

¿Qué dijo Nicolás Rodríguez tras la denuncia?

En el comunicado, la defensa rechaza de manera enfática la denuncia interpuesta contra Rodríguez, señalando que, tras un análisis preliminar de los hechos y de las pruebas disponibles, las acusaciones “no se ajustan a la realidad de lo sucedido”.

Asimismo, el abogado manifestó la confianza plena en la inocencia del jugador, resaltando que ha mantenido una conducta profesional y personal adecuada a lo largo de su carrera, y solicitó respeto por el principio de presunción de inocencia mientras avanzan las investigaciones.

¿Cómo le ha ido a Nicolás Rodríguez con Nacional?

El delantero de 21 años llegó desde Orlando City en la presente temporada y ha tenido la oportunidad de jugar en 12 oportunidades, una de ellas en Copa Sudamericana, habiendo jugado más de 700 minutos en los que se ha reportado con dos asistencias.