Kevin Viveros reconoció un cariño por Atlético Nacional: “Yo apoyo al equipo”

Uno de los jugadores que ha dejado su nombre en la historia de Atlético Nacional durante los últimos años fue Kevin Viveros, actualmente jugador de Paranaense de Brasil, donde también ha brillado por sus goles y ha comenzado a escribir su historia en el fútbol internacional.

A pesar de la distancia, Kevin Viveros no se olvida de Atlético Nacional, pues en entrevista con Win Sports dejó claro el sentimiento que tiene por el cuadro antioqueño y reveló una situación que actualmente lo tiene preocupado con miras a su futuro.

Kevin Viveros, un hincha más de Atlético Nacional

En primera instancia, el delantero dejó claro que, a pesar de la distancia, sigue apoyando a Atlético Nacional y mira los juegos del equipo antioqueño. Sin embargo, hay una situación que lo deja bastante preocupado, pero que en la actualidad se sigue resolviendo.

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“Yo miro los partidos de Nacional, yo apoyo al equipo, pero mi relación con Nacional es muy triste, por mi traspaso acá. Cuando llegué a Nacional, di todo por el club, di todo de mí y trabajé al máximo”, aseguró el delantero sobre su exitoso paso por la escuadra antioqueña.

Cabe mencionar que durante su estadía en Atlético Nacional, Kevin Viveros logró disputar 59 juegos, dejando un saldo de 14 goles y 4 asistencias, además de ser pieza fundamental en los tres títulos que obtuvo el equipo antioqueño en la Copa, Liga y Superliga.

Diferencia del fútbol de Brasil al de Colombia

Por último, el delantero contó detalles de la diferencia que existe en el fútbol colombiano con el de Brasil, dejando claro que en el exterior es un poco más intenso, y los árbitros ayudan a que el juego no se pare tanto, dejando claro que es un gran problema del FPC.

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“Los partidos acá son con mucha intensidad, son muy diferentes a Colombia. Acá no te pitan cualquier falta, todos entran fuertes y creo que eso nos hace falta internacionalmente”, finalizó.

Actualidad de Kevin Viveros

Cabe mencionar que, desde su llegada a Paranaense, Viveros ha logrado sumar 18 juegos, dejando un saldo de 17 goles, tres asistencias y 3.026 minutos, convirtiéndose en uno de los jugadores más importantes del club durante los últimos torneos.