Atlético Nacional en alerta: dos jugadores saldrían por oferta del exterior

Atlético Nacional se prepara para afrontar la temporada 2026 en la que tendrá como gran desafío el duelo contra Millonarios por la fase previa de la Copa Conmebol Sudamericana. Adicionalmente, el conjunto 'verdolaga' tratará de recuperar terreno en la Liga BetPlay y defender, nuevamente, el título de la Copa BetPlay.

Teniendo en cuenta los compromisos del próximo año, en la institución antioqueña se espera e sumen importante refuerzos, mientras se define el nombre del director técnico, ante las dudas con la continuidad o no de Diego Arias.

Nacional perdería a dos figuras para 2026

En las últimas horas se ha dado a conocer que Atlético Nacional podría perder a dos de los jugadores que han contado con gran importancia en el último año.

Se trata de los laterales Camilo Cándido y Andrés Felipe Román.

En el caso de Cándido, su contrato en condición de préstamo termina el 31 de diciembre de 2025 y en caso de que no se haga uso de la opción de compra deberá ponerse bajo las órdenes de Cruz Azul, club dueño de sus derechos deportivo.

Adicionalmente, desde uruguayo se ha informado que el Club Nacional pretendería fichar al zaguero.

Por otro lado, en cuanto a Román, el periodista uruguayo Martín Charquero reveló que el Club Nacional preguntó condiciones para intentar contratar al defensor.

El lateral tiene contrato con Atlético Nacional por seis meses más hasta junio de 2026.

Se espera que en próximos días el equipo uruguayo tome la decisión de hacer o no una oferta formal por Andrés Felipe Román.

Teniendo en cuenta lo informado, Atlético Nacional buscaría en el mercado de fichajes un lateral izquierdo y un lateral derecho para la temporada 2026.



