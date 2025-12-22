Alfredo Morelos fue, sin duda, uno de los jugadores más destacados del Fútbol Profesional Colombiano en la temporada 2025, teniendo en cuenta los buenos números logrados con la camiseta de Atlético Nacional.

El atacante de 29 años disputó 64 partidos entre todas las competencias con saldo de 21 goles y 14 asistencias.

A pesar de no conseguir ningún título de Liga BetPlay, el campeonato de Copa BetPlay y el rendimiento individual ha puesto a Morelos como pieza indispensable de Atlético Nacional, por lo que se pretende su continuidad.

Santos tomó decisión con Alfredo Morelos

Sin embargo, desde Brasil se dio a conocer que Santos, por pedido del director técnico Juan Pablo Vojvoda, quiere tomarse un tiempo para definir el futuro de Alfredo Morelos.

Según se informó, Vojvoda pretende contar con el delantero colombiano por algunos días para verlo entrenar durante la pretemporada, teniendo en cuenta las falencias del peixe en afianzar a un centro delantero.

Ante este panorama y dependiendo de lo que vea el entrenador se definirá si Alfredo Morelos se quedará en Santos o se facilita su salida.

Atlético Nacional espera

Mientras desde Brasil se especula con el futuro de Alfredo Morelos, en Atlético Nacional hay expectativa por tratar de concretar su continuidad.

El contrato en condición de Morelos con Nacional se termina el 31 de diciembre de 2025. Posterior a esta fecha, el atacante tendrá que reportarse a Santos, club dueño de sus derechos deportivos hasta diciembre de 2026.

El conjunto 'verdolaga' tiene una opción de compra que llega a los 5 millones de dólares. Pero ante el alto valor se espera por llegar a un acuerdo para concretar un nuevo préstamo.