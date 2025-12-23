Santiago Arias alerta a Nacional; revelan condiciones para su fichaje

Atlético Nacional, reciente campeón de la Copa BetPlay, buscará seguir sumando títulos para sus vitrinas en la siguiente temporada, por eso, ya va pensando en refuerzos que le ayuden a ser protagonista en las competencias del 2026.

El equipo verde de Antioquia, que no logró boleto a la próxima Copa Libertadores, pero sí lo hizo para la Copa Sudamericana, tiene en su radar al lateral Santiago Arias, jugador de alta categoría que ha quedado como agente libre tras acabar el contrato que tenía con el Bahía de Brasil.

Lea también: León sigue olvidando a James: el delantero colombiano que ficharán

En otras noticias: detalles del histórico partido entre Atlético Nacional y el Inter Miami de Lionel Messi

Las condiciones que se necesitan para que Santiago Arias fiche por Atlético Nacional

De acuerdo con información del periodista Felipe Sierra, el conjunto ‘verdolaga’ sabe que no haber clasificado a la Copa Libertadores del 2026 le baja posibilidades para que Santiago Arias se incorpore a la plantilla, no quieren dejar de intentar la negociación, por eso, ha realizado una oferta formal por el lateral colombiano de 33 años.

La fuente indica que el fichaje se podría dar siempre y cuando el jugador acepte que el club no haya clasificado a Libertadores (con la Copa Sudamericana como consuelo), además de que se presente un incremento en la oferta presentada por Nacional, teniendo en cuenta que Arias presentaba un salario anual en Bahía de 755.000 dólares (una mensualidad de unos 233 millones de pesos colombianos).

Lea también El plan de Bayern Múnich con Luis Díaz: Lorenzo y Colombia celebran

La trayectoria de Santiago Arias

El lateral derecho antioqueño, que seguramente quiere analizar bien las ofertas que le puedan llegar para hacer parte de un club donde pueda tener regularidad y tener alta competencia pensando en llegar de la mejor formal al Mundial 2026, tiene en su hoja de vida varios equipos de reconocimiento internacional.

Y es que el canterano de La Equidad ha militado en clubes como Sporting de Lisboa, PSV Eindhoven, Atlético de Madrid, Granada y Cincinnati de la MLS, sumando además su experiencia con la Selección Colombia con 4 procesos mundialistas y logrando hacer presencia en los torneos de Brasil 2014 y Rusia 2018.



