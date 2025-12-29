Atlético Nacional está por oficializar a su nuevo arquero

Atlético Nacional avanza con paso firme en la conformación de su plantilla para la temporada 2026 y uno de los frentes que ya empieza a tomar forma es el del arco, donde el club está próximo a anunciar a su nuevo guardameta.

Todo indica que Kevin Cataño se convertirá en nuevo portero del conjunto verdolaga, luego de que las partes alcanzaran un principio de acuerdo para su llegada a partir del próximo año.

La información se conoció este lunes 29 de diciembre, cuando se reveló que la idea inicial de Nacional es que el arquero pueda salir cedido durante seis meses, con el fin de continuar su proceso de formación y sumar continuidad.

Cataño es un guardameta antioqueño de 22 años que viene de ser una de las grandes revelaciones del Torneo BetPlay, destacándose con la camiseta de Real Cundinamarca gracias a su regularidad y condiciones físicas.

Su rendimiento no pasó desapercibido en el mercado, al punto de que Millonarios llegó a preguntar por sus condiciones, aunque no avanzó con la misma decisión ni rapidez que mostró Atlético Nacional.

Estadísticas de Kevin Cataño, posible refuerzo de Nacional

Con una estatura de 1,99 metros, el joven arquero tuvo un 2025 muy sólido, en el que disputó un total de 50 partidos oficiales defendiendo el arco de su equipo.

En ese periodo, Cataño logró mantener su portería en cero en 25 compromisos y recibió 43 goles, números que lo posicionaron como uno de los arqueros más destacados del torneo de ascenso.

El plan de Nacional sería enviarlo inicialmente a préstamo y, posteriormente, integrarlo para que compita directamente por un puesto en la alineación titular con Luis Marquínez.

Además, la situación contractual de David Ospina y Harlen Castillo, quienes no tienen garantizada su continuidad más allá de junio de 2026, abre un escenario propicio para que Cataño pueda proyectarse como una opción real en el arco verdolaga a mediano plazo.