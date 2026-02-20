Atlético Nacional tuvo ‘coqueteos’ con Miguel Ángel Borja: ¿Por qué no llego?

Uno de los jugadores que estuvo en el sonajero en el fútbol colombiano durante la presente temporada fue Miguel Ángel Borja, quien finalizó su contrato con River Plate en diciembre del 2025 y fue vinculado con varios clubes del rentado nacional, que querían contar con el delantero de la selección Colombia.

Uno de los clubes que estuvo preguntando las condiciones por Miguel Ángel Borja fue Atlético Nacional, que quería repatriar al atacante tras su paso por Argentina, pero algunas condiciones hicieron que la directiva del cuadro verdolaga desistiera de su negación y se inclinara por otros jugadores.

¿Por qué Miguel Ángel Borja no llegó a Atlético Nacional?

En entrevista con Win Sports, Gustavo Fermanin, gerente deportivo de Atlético Nacional, aseguró que preguntaron por las condiciones de Miguel Ángel Borja. Sin embargo, las pretensiones del delantero eran muy elevadas, lo que hizo que fuera descartado por las directivas.

Lea también Gerente deportivo de Nacional confirmó el futuro de Diego Arias

“Miguel Borja sí estuvo en carpeta, con un sondeo al inicio de la temporada, pero él está con contratos muy altos y no está en los planes de Nacional; después cerramos al 'Chicho' y estamos felices. No estamos a la altura de pagar a Miguel Borja”, aseguró el directivo.

Lea también Junior pone el espejo en Nacional y Millonarios; fuerte llamado a la hinchada

Cabe mencionar que Atlético Nacional no fue el único club en Colombia que buscó a Borja, pues a principios de diciembre del 2025 se conoció que Millonarios también preguntó condiciones por el jugador, pero no avanzaron las conversaciones, esto por el valor del delantero, el cual es muy elevado para el fútbol colombiano.

Miguel Ángel Borja se decidió por el fútbol árabe

A pesar de las diferentes ofertas que tenía en el continente y tener un acuerdo con Cruz Azul, Miguel Ángel Borja optó por continuar su carrera deportiva en el fútbol de Emiratos Árabes Unidos, lo que generó todo tipo de reacciones entre los seguidores del delantero colombiano.

Vale mencionar que desde su llegada a Al-Wasl, Miguel Ángel Borja ha logrado disputar cuatro juegos, dejando un saldo de cuatro anotaciones y 322 minutos, convirtiéndose en uno de los refuerzos más importantes del fútbol árabe.