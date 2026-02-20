Junior pone el espejo en Nacional y Millonarios; fuerte llamado a la hinchada

Junior de Barranquilla se ha consolidado como uno de los equipos más importantes del Fútbol Profesional Colombiano, teniendo en cuenta su participación en etapas finales de los certámenes locales y su constante presencia en torneos internacionales.

El conjunto 'rojiblanco' también se ha destacado por conformar fuertes nóminas con jugadores de renombre nacional e internacional y adicionalmente por ser una de las instituciones con mejor manejo administrativo.

Lea también En Junior desmienten el supuesto chisme de James Rodríguez

El dato que Junior quisiera tener de Nacional o Millonarios

A pesar de estar en los primeros lugares casi todos los años, en Junior de Barranquilla hay una deuda pendiente, la cual está relacionada con su afición.

Y es que al conjunto 'rojiblanco' se le crítica el poco acompañamiento de su hinchada en partidos de la fase todos contra todos, en etapas finales y en los torneos internacionales.

En diálogo con Win Sports, Héctor Fabio Báez, gerente de Junior, reconoció que al interior del club se desea tener el acompañamiento con el que cuentan otras instituciones como Atlético Nacional o Millonarios.

"Uno quisiera tener la hinchada o el acompañamiento, por que la hinchada la tenemos. Quisiéramos tener la asistencia de Nacional y la asistencia de Millonarios. Eso nos daría la posibilidad de hacer un poco más, de fortalecer estructuralmente la institución, a veces nos quedamos solo con el esfuerzo estructural", explicó.

Báez aseguró que si Junior tuviera las asistencias de Nacional o Millonarios desde la parte directiva se podría hacer una mejor inversión.

"En el último cuadrangular quedamos muy contentos por que hace muchos años no teníamos tres partidos con lleno total. Si la gente nos acompaña un poco más podríamos tener muchas mejores cosas por parte del club", afirmó.