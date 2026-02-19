Atlético Nacional dio importante anuncio: renovación para el futuro

Atlético Nacional se alista para lo que será el remate de mes, en la Liga BetPlay. Los dirigidos por Diego Arias enfrentarán a Alianza FC, en el estadio Atanasio Girardot, el próximo sábado 21 de febrero. Los verdolagas tendrán la chance de completar dos fines de semana consecutivos en competencia, teniendo en cuenta los partidos aplazados.

La derrota contra Deportivo Cali ya quedó a un lado, pensando en los próximos dos juegos, Alianza y Santa Fe. Además, el partido aplazado de la quinta jornada de la Liga BetPlay, será determinante, para ponerse al día en el calendario.

Mientras se alistan para los retos de Liga, Atlético Nacional dio a conocer una buena noticia, pues el cuadro verdolaga extendió su vínculo con Nike, como su patrocinador técnico.

Atlético Nacional extendió el vínculo con Nike

Así lo dieron a conocer Nike y Atlético Nacional, a través de un comunicado “Atlético Nacional y Nike anuncian la renovación de su acuerdo de patrocinio técnico, consolidando una de las alianzas más sólidas y representativas del deporte colombiano y sudamericano”.

Sebastián Arango, presidente de Atlético Nacional, se refirió a la extensión de contrato, el cual está desde 2013 “Para Atlético Nacional, Nike ha sido mucho más que un patrocinador técnico. Ha sido un aliado estratégico que ha entendido nuestra historia, nuestra gente y nuestra manera de vivir el fútbol”.

Por otro lado, el CEO de Nike Colombia, Juan Carlos Galindo, agregó “Atlético Nacional es una institución que representa grandeza, tradición y una mentalidad competitiva que admiramos profundamente. Durante más de una década hemos construido una relación basada en la confianza, la visión compartida y el objetivo común de elevar los estándares del fútbol en la región”.

Con 31 años de trayectoria en la compañía, Juan Carlos Galindo ha dedicado su carrera a fortalecer el posicionamiento de Nike en Colombia y a consolidar el patrocinio deportivo como pilar estratégico de la marca.

Desde 2013, ha sido el motor detrás del acuerdo con Atlético Nacional, articulando el respaldo del equipo global, regional y local de Sports Marketing de Nike para elevar al club a estándares internacionales de rendimiento, innovación y construcción de marca.

Lea también Atlético Nacional jugará nuevo torneo internacional

Su liderazgo ha permitido que esta alianza no solo acompañe títulos, sino que evolucione permanentemente en tecnología, diseño, sostenibilidad y conexión con la cultura deportiva.

¿Cuándo juega Atlético Nacional en la Liga BetPlay?

Atlético Nacional jugará este sábado 21 de febrero, desde las 6:20 pm. Vs. Alianza FC.