Atlético Nacional define detalles en Liga BetPlay ¿Traerán más refuerzos?

Atlético Nacional viene de perder su primer juego de la Liga BetPlay ante el Deportivo Cali. Pese a esa caída, los verdolagas han demostrado su potencial en el frente de ataque, consolidado la idea de Diego Arias, quien quedó como entrenador en propiedad del primer equipo.

El objetivo de Atlético Nacional es claro: llegar a la final de la Liga BetPlay, pero sin dejar de lado el objetivo principal, conseguir la clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, donde se enfrentarán a Millonarios, en la fase previa.

El campeonato arrancó y Atlético Nacional ha disputado un total de cuatro partidos, con tres victorias y una derrota. Sin embargo, tiene 3 partidos aplazados. Está a la expectativa de definir los horarios para los juegos vs. Independiente Santa Fe, Junior de Barranquilla y Jaguares, los cuales fueron aplazados ante ciertas eventualidades.

Los fichajes de los verdolagas llamaron la atención, pese a no ser muchos, le apuntaron a conservar el plantel. Adicionalmente, a traer uno que otro, para fortalecer las distintas líneas del campo. El mercado de fichajes en la Liga BetPlay está por cerrar y una de las dudas es si Atlético Nacional tiene en mente, traer a algún jugador más.

¿Atlético Nacional traerá más jugadores?

Algunos hinchas de Atlético Nacional están a la expectativa, pues se hablaba de una chance más para traer otros jugadores. Sin embargo, la decisión desde el cuerpo técnico, la dirección deportiva y directivas, sería cerrar el mercado de transferencias para el primer semestre del 2026.

Los refuerzos de Atlético Nacional para este 2026

Atlético Nacional confirmó que para este 2026 llegaron 6 nuevos jugadores. Los nombres que se destacan son Cristian Arango, Eduard Bello, Kevin Cataño, Milton Casco, Nicolás Rodríguez y Samuel Velásquez. Este último, regresando a su casa, luego de estar a préstamo con el Deportes Tolima.

Uno de los enfoques de Atlético Nacional, para este 2026 y en general, fue mantener a Alfredo Morelos en la plantilla. De hecho, el inicio de año llenó de dudas a los aficionados, ante los rumores de salida del delantero.

Pese a esto, la dirigencia de Atlético Nacional hizo todos los esfuerzos, para contar con el número 9 para toda la temporada.