Juan Manuel Rengifo, sorprendido por la hinchada de Nacional en Bogotá

Atlético Nacional se alista para enfrentar un nuevo partido en la Liga BetPlay. Ahora, el reto es en Bogotá, cuando se enfrente a Independiente Santa Fe. Los verdolagas esperan ponerse al día en el calendario, pues este juego corresponde a la quinta jornada del campeonato.

Los jugadores del cuadro verdolaga llegaron sobre las 3 de la tarde, del pasado martes. Directo al hotel de concentración y luego, dos de ellos salieron a un centro comercial, ubicado en el occidente de Bogotá, para asistir a la firma de autógrafos con hinchas, en la tienda de Atlético Nacional en la capital.

Uno de los que compartió con los hinchas de Atlético Nacional fue Juan Manuel Rengifo, quien se ha destacado en los partidos recientes, ganándose el afecto de los aficionados. Sin duda alguna es una de las joyas para tener en cuenta, durante todo el 2026 en el fútbol colombiano.

Fueron cientos de hinchas los que estuvieron en el evento. Además, Rengifo fue uno de los más solicitados.

Juan Manuel Rengifo, agradecido con el apoyo de los hinchas de Atlético Nacional

Juan Manuel Rengifo estuvo presente en la firma de autógrafos de Atlético Nacional. De hecho, fue uno de los más solicitados por los hinchas. El juvenil del verde afirmó que estuvo complacido por todas las muestras de afecto, por parte de los aficionados “Contento por el cariño, apoyo. Sabemos que en Bogotá tenemos buena hinchada y esperamos que nos acompañen en el estadio y regalarles los 3 puntos”.

Además, se refirió a lo que será el partido ante Santa Fe, por la Liga BetPlay “Es un partido complicado por el rival que es, por ser en la capital, el clima, la cancha será diferente. Hay que adaptarnos lo más pronto posible para sacar los puntos”.