Atlético Nacional pierde a una de sus figuras para el juego de Copa Sudamericana

Malas noticias para Atlético Nacional para la Copa Sudamericana. Durante las últimas horas, el máximo ente del fútbol sudamericano (Conmebol) confirmó una información que lamentan todos los aficionados verdolagas, teniendo en cuenta que pierden a una de sus figuras para el torneo internacional.

Según dio a conocer Conmebol, Edwin Cardona no podrá estar en el juego contra Millonarios en la Copa Sudamericana, dejando preocupados a todos los hinchas y cuerpo técnico, quienes tendrán que buscar variantes para poder reemplazar a uno de los capitanes del cuadro antioqueño.

¿Por qué no puede jugar Edwin Cardona en Copa Sudamericana?

La razón por la que Edwin Cardona no podrá jugar contra Millonarios es porque debe cumplir la sanción que le puso el ente al ser expulsado en el juego contra Sao Paulo en la Copa Libertadores 2025 y la cual no ha cumplido en los torneos internacionales organizados por Conmebol.

El reglamento Conmebol establece en el numeral 2 del artículo 72 del Código Disciplinario el traslado de sanciones por partidos entre competiciones organizadas por el ente rector, cuando el jugador no pueda cumplirla en el torneo original, razón por la que Cardona no podrá estar en el juego contra Millonarios.

Sin ninguna duda, esta noticia es un dolor para el cuerpo técnico de Diego Arias, que tendrá que comenzar a preparar el juego contra Millonarios sin uno de sus principales jugadores, pues para nadie es un secreto lo que representa Edwin Cardona para el equipo dentro de la cancha.

Cabe mencionar que este juego está programado para que se dispute el próximo miércoles 4 de marzo en el Atanasio Girardot, el cual será el centro de atención de todos los seguidores del fútbol colombiano, que esperan con ansias uno de los juegos más importantes del 2026.

Prohibido el ingreso de hinchas visitantes para el juego de Copa Sudamericana

Vale recordar que, para este juego, la mesa de fútbol de la ciudad de Medellín confirmó que no habrá ingreso de hinchada visitante al Atanasio Girardot, a pesar de ser una reglamentación de Conmebol, esto teniendo en cuenta que la presencia de hinchas de Millonarios podría afectar la logística previa al compromiso.

“Recordemos que el reglamento de la competición advierte que el equipo local debe tener en cuenta toda la logística, boletería y seguridad para la hinchada visitante, a menos que las autoridades locales soliciten lo contrario. Dicho esto, la MESA DEL FÚTBOL solicitó a Conmebol no recibir hinchada visitante por temas de seguridad y esa solicitud fue aceptada por el ente deportivo”, aseguró el cuadro antioqueño.