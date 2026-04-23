Prensa de Portugal elogia a Richard Ríos: Destaca goles, liderazgo y su gran temporada en Benfica

Richard Ríos sigue acumulando reconocimientos en Portugal tras consolidarse como una de las grandes revelaciones del Benfica durante la presente temporada. La prensa lusa, especialmente A Bola, destacó el crecimiento futbolístico del mediocampista de la Selección Colombia y su notable aporte ofensivo en su primer año en el fútbol europeo.

Richard Ríos ha disputado 42 partidos con Benfica, con un saldo de cinco goles y cinco asistencias

El tradicional medio portugués resaltó la evolución táctica del volante, señalando que ha mejorado su lectura del juego en la mitad del campo y que logró controlar la impulsividad que marcó sus primeras apariciones. Según el análisis publicado, esa madurez le permitió convertirse en un futbolista más equilibrado, sin perder la intensidad que lo caracteriza.

Además del rendimiento dentro del terreno de juego, A Bola subrayó la influencia que Ríos ganó en el vestuario lisboeta. El colombiano, descrito como una figura discreta fuera de la cancha, también habría asumido un rol de liderazgo junto al capitán Nicolás Otamendi, uno de los referentes del plantel.

Los números respaldan ese crecimiento. Desde su llegada a Lisboa a mediados de 2025, procedente de Palmeiras, Richard Ríos ha disputado 42 partidos con Benfica, con un saldo de cinco goles y cinco asistencias. Se trata de la temporada más productiva de su carrera en cuanto a participación directa en anotaciones.

Richard Ríos, con Benfica, superó sus mejores registros de incidencia en gol

El volante superó así sus mejores registros en Brasil, donde con Palmeiras había firmado una campaña de cuatro goles y cinco asistencias. En Portugal ya celebró tantos ante Arouca y Casa Pia en la liga local, además de marcar frente a Napoli en la Champions League y contra Atlético CP y Farense en la Copa de Portugal.

Su rendimiento también despertó interés internacional. Medios lusos aseguran que clubes como Inter de Milán y Napoli siguen de cerca su situación. Sin embargo, Benfica no tendría intención de desprenderse del colombiano en el corto plazo.

La prioridad del club sería retenerlo para la temporada 2026/27. Con contrato vigente hasta 2030, la institución portuguesa solo escucharía ofertas superiores a los 35 millones de euros. Mientras tanto, en Lisboa aseguran que Richard Ríos se siente tranquilo, valorado y plenamente adaptado al proyecto deportivo.