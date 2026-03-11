Atlético Nacional tomó contundente decisión con relación a Diego Arias

Durante las últimas horas, se dio a conocer un rumor sobre lo que sería el futuro del entrenador de Atlético Nacional para la presente temporada, pues en redes sociales informaron que el cuadro antioqueño estaría buscando entrenado para reemplazar a Diego Arias tras la eliminación en Copa Sudamericana.

Ante los rumores en redes sociales y las fuertes declaraciones que circularon, las directivas de Atlético Nacional habrían tomado contundente decisión sobre el futuro de Diego Arias, esclareciendo los comentarios sobre el entrenador, Sebastián Arango y Gustavo Fermani, miembros del club.

Atlético Nacional no está buscando entrenador

Según dio a conocer El Colombiano, diario de Medellín, Atlético Nacional en este momento no está buscando entrenador para la presente temporada, dejando claro que desde las directivas se han mostrado inconformes por las versiones que salieron en redes sociales, sobre todo tras lo acontecido en Copa Sudamericana.

“Desde la dirigencia manifestaron además su inconformidad con este tipo de versiones, especialmente en un momento sensible para el club tras la reciente eliminación de la Copa Sudamericana (…) no es cierto que se esté buscando un nuevo entrenador ni que exista un desconocimiento hacia el presidente Sebastián Arango o el director deportivo Gustavo Fermani”, aseguró el medio.

Además, dejaron claro que los directivos del cuadro antioqueño respaldan el trabajo de Diego Arias, Sebastián Arango (presidente) y Gustavo Fermani, a pesar de los resultados deportivos obtenidos en el torneo internacional, los cuales fueron los encargados de caldear los ánimos entre todos los aficionados verdolagas.

Cabe mencionar que para nadie es un secreto que lo ha acontecido en Copa Sudamericana ha generado un ambiente tenso entre los aficionados y el club, que hasta el momento centra todas sus fuerzas para lograr la estrella de mitad de año y tener una buena presentación en la Copa Colombia.

Nacional calma las aguas tras victoria en Barranquilla

Las aguas se han calmado un poco en Atlético Nacional tras la victoria contra el Junior de Barranquilla en condición de visitante, quedando como líder del torneo local y dejando un poco a todos los aficionados más tranquilos, quienes por medio de las redes sociales han mostrado apoyo a los jugadores de la actual plantilla.

El próximo reto para los hombres de Diego Arias será en condición de local contra Llaneros, donde buscará consolidarse como líder del torneo local y buscar un cupo en la fiesta de mitad de año.