Alfredo Arias no se guardó nada vs Nacional: "Es criminal jugar con diez"

Este martes 10 de marzo, Junior de Barranquilla y Atlético Nacional cumplieron con la agenda de un partido que había quedado aplazado en el Estadio Romelio Martínez. Los barranquilleros aspiraban sacar adelante el marcador favorable, pero nunca tuvieron una cara buena a lo largo de los 90 minutos.

Desde muy temprano, Alfredo Arias tuvo que cambiar la planificación del partido por la expulsión sobre los 20 minutos de Jermein Zidane Peña que metió un codazo a Juan Manuel Rengifo. A partir de ese momento, Nacional se adueñó de la pelota y creó peligro para llevarse los tres puntos después de la eliminación de la Copa Sudamericana frente a Millonarios.

Dominio absoluto de Nacional que pegó primero antes de acabar la primera parte con Juan Manuel Rengifo, en el complemento, Alfredo Morelos, Dairon Asprilla y Marlos Moreno completaron el 0-4 en el que Junior apenas llegó en dos oportunidades al arco de Harlen ‘Chipi Chipi’ Castillo.

Caras largas, evidentemente en el Estadio Romelio Martínez con Alfredo Arias que llegó a la conferencia de prensa y analizó los detalles que conllevaron a esa derrota holgada, iniciando por la expulsión de Jermein Zidane Peña que cambió todo el andar del juego.

EL ANÁLISIS DE ALFREDO ARIAS TRAS LA DURA DERROTA ANTE NACIONAL

Efectivamente, una de las razones de la derrota fue la expulsión. Alfredo Arias comentó que, “siempre vas a tener que poner que jugar con diez jugadores ante Atlético Nacional es criminal. Nos hacen el gol en el descuento que no nos permitía irnos al descanso con tranquilidad. No es excusa, a veces nosotros quedamos con superioridad y no nos quejamos. Nos tocó hoy y ellos lo explotaron”.

Además, afirmó que, “también fue por mi interés de buscar el resultado que en Junior no se puede cuidar un resultado, intenté ir al frente con mis jugadores y eso nos condicionó. Hoy vuelvo y digo, nosotros vamos a ir por el campeonato”. Esa frase de pelear por el campeonato la utilizó en toda la rueda de prensa, reafirmando que el semestre pasado estaban en las mismas con críticas y quedó campeón.

Apostar a atacar con diez jugadores fue la primera equivocación, “el error mío si quiere llamarlo error y por qué nos convierten cuatro goles es por el deseo mío de ir por el empate. Pude poner jugadores más defensivos, pero yo no siento así el fútbol. De ser una eliminatoria por los goles, seguramente después de quedar con diez, cuido el resultado.

Dirijo a Junior que es un orgullo y lo hago a mi manera intentando ir al frente. Perder 1-0 o 4-0 contra Atlético Nacional para mí es el mismo dolor y para el hincha también. Entiendo que me expongo, pero estoy muy tranquilo. Hoy más que nunca creo que vamos a ir por el campeonato. Lo dije el semestre pasado”.

También catalogó el partido y el resultado como una vergüenza total, pero dejó claro que van a pelear hasta el final. Sobre esos argumentos para cambiar la dinámica en busca de luchar por el campeonato, confirmó que, “¿cómo no voy a tener argumentos? Antes de este partido quedábamos segundos ganando. Hoy estamos séptimos. Este campeonato hay que entrar dentro de los ocho.

Este club ya lo ha hecho anteriormente. Ha sido criticado, ha tenido altibajos y ha sido campeón. Como tengo un grupo valiente y que creen en lo que pretendemos, digo que vamos a ir por el campeonato. Elijo ver que tengo un gran grupo y nunca se han rendido el semestre pasado ni este. Esos son mis argumentos, mis jugadores y en el club que estoy”.

Por último, dejó un mensaje a los hinchas que salieron decepcionados y molestos con ese resultado, especialmente frente a Atlético Nacional, “les pido disculpas porque vieron al equipo vencido de esa manera. Les digo que se queden en el bus de la esperanza y de la fe, porque luego sí no va a haber lugar. Que estén los que acompañan, los que creen, los que tiene fe. Mis jugadores están adoloridos por lo que sucedió”.