Atlético Nacional confirmó nueva salida de jugador al exterior

Atlético Nacional se sigue moviendo en el mercado de fichajes de la temporada 2026 y este lunes 9 de febrero anunció la salida de un nuevo jugador.

Se trata del defensa central Juan José Arias, quien fue cedido en condición de préstamo con opción de compra al Real Salt Lake de la MLS.

El vínculo de Arias con Real Salt Lake estará vigente hasta el 13 de julio de 2026 y ocupará un lugar en el plantel sub 22.

Juan José Arias ha tenido una destacada carrera en Atlético Nacional, en donde alcanzó a disputar 74 partidos y anotado un gol. En su palmarés, el zaguero cuenta con cinto títulos con el conjunto 'verdolaga'.

El defensor antioqueño se convierte en el octavo colombiano que ha vestido la camiseta del Real Salt Lake, teniendo en cuenta que ya la lucieron Nelson Palacio, Brayan Vera, Chicho Arango, Carlos Andrés Gómez, Olmes García, Sebastián Velásquez y Jaminson Olave.

Salidas de Nacional en 2026

De Atlético Nacional han salido Camilo Cándido, Billy Arce, Joan Castro, Facundo Batista, Kilian Toscano, Marino Hinestroza, Luis Marquínez, Mateo Valencia, Jhojan Amaya, Jayder Asprilla y Emilio Aristizábal para disputar la temporada 2026.