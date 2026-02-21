Nacional prende las alarmas con William Tesillo: departamento médico confirmó el parte

Se viene una nueva jornada de la Liga BetPlay 2026-I para Atlético Nacional. Los verdolagas poco a poco se vienen poniendo al día, después de que aplazaran los partidos contra Jaguares de Córdoba, Junior de Barranquilla y Santa Fe, este último que ya tiene fecha para disputarse.

Mientras debe esos tres partidos, Atlético Nacional volverá al Atanasio Girardot para medirse contra un Alianza Valledupar FC que está tocado por la salida de Hubert Bodhert y la llegada de Camilo Ayala, que promete bastante en este nuevo proyecto que tendrá el entrenador ex Deportivo Pasto.

Infortunadamente para el cuadro antioqueño la última salida fue una derrota frente al Deportivo Cali y en esta octava fecha deben sumar de a tres para seguir en la parte alta y apretar al Deportivo Pasto que tomó el liderato. En este encuentro ante los valduparenses, Diego Arias recuperó a David Ospina que se recuperó de una lesión muscular, pero, unas por otras con la ausencia de William Tesillo.

SE PRENDEN LAS ALARMAS CON WILLIAM TESILLO

Atlético Nacional recupera fichas para lo que se viene, tanto en el campeonato colombiano como en el plano internacional cuando se acerca la Copa Sudamericana donde enfrentarán en condición de local a Millonarios en un vibrante encuentro que dará paso a la fase de grupos.

Diego Arias lanzó la convocatoria oficial para medirse con Alianza Valledupar FC y en la lista resalta el regreso de David Ospina que seguramente volverá a ser titular por encima de Harlen Castillo y de un Kevin Cataño que no fue concentrado. Alfredo Morelos y Cristian ‘Chicho’ Arango también fueron citados, y podría ser el estreno de los dos juntos en cancha.

También está Juan Manuel Rengifo que no fue titular en el partido contra el Deportivo Cali. Entre las bajas, Nacional actualizó el departamento médico en el que solo hay un jugador. Se trata nada más ni nada menos que de William Tesillo, defensor central consolidado y líder de la institución.

Según el departamento médico, William Tesillo sufre de una contusión en su pierna derecha. Afortunadamente, no parece ser de gravedad, pues, es una lesión que se va tratando día tras día, pero sí exige mucho descanso para que no aumente el tiempo de incapacidad.

William Tesillo es uno de los jugadores más importantes de toda la plantilla y su ausencia es sensible, especialmente pensando en lo que viene para Atlético Nacional en la temporada. Por un lado, no estará ante Alianza Valledupar, pero las alarmas se prenden por una semana complicada que tendrán.

Y es que, a Nacional le tocará jugar ante Independiente Santa Fe el miércoles 25 de febrero en Bogotá, luego enfrentará al Tolima en condición de visitante el domingo 1 de marzo y a los tres días, afrontará la Copa Sudamericana contra Millonarios.

En la actualización del departamento médico de Atlético Nacional confirmaron que la recuperación del defensor barranquillero estará sujeto a la evolución que tenga día tras día esperando que se recupere antes del partido contra Millonarios por la Copa Sudamericana.