Alejandro Restrepo recibió nueva sanción: “Debía acabar antes”

Sin duda alguna, el objetivo mayor del Deportivo Independiente Medellín es meterse a la fase de grupos de la Copa Libertadores y ya dieron un paso importante para lograrlo tras vencer por un resultado de 1-2 a Liverpool de Uruguay en condición de visitante. Ese fue el punto de partida para intentar llegar a la fase III de la competencia.

De regreso a la Liga BetPlay, su siguiente rival era Llaneros que no era fácil después del viaje y la necesidad de jugar sin muchos entrenamientos y sin descanso. Alejandro Restrepo utilizó una nómina mixta y estuvo a nada de sacar la victoria con un gol agónico de Didier Moreno, pero los de Villavicencio igualaron con Neider Ospina al minuto 90+9.

El juez adicionó varios minutos y esto desató la rabia de Alejandro Restrepo, que, así como en el partido de Copa Libertadores frente a Liverpool, volvió a ver la tarjeta roja alegando por las polémicas del tiempo que se agregó. Esta situación deja al entrenador sin poder dirigir la vuelta con los uruguayos ni frente a Bucaramanga.

GIULIANO TIBERTI: “EL PARTIDO DEBIÓ ACABAR ANTES”

A lo largo del partido no hubo momentos de superioridad de Llaneros, pese a la diferencia de cómo llegaban los dos clubes a este enfrentamiento. Los de Villavicencio vieron su arco vencido a los 51 minutos por un gol en contra y reaccionaron con un penal de Jhon Vásquez. Sobre el final, Didier Moreno puso el segundo, pero, por la adición extensa de minutos, Neider Ospina empató.

Por esa extensión, Alejandro Restrepo se fue expulsado y a la rueda de prensa fue el asistente técnico, Giuliano Tiberti que afirmó que, “pude maquinar un poco la bronca en el remate de juego. Siento que no está en mí opinar sobre el penal que nos ve perjudicados a nosotros”.

Posteriormente, sentenció que no estuvo de acuerdo con esa adición que dio el juez central, pues, el gol de Llaneros fue al 90+9’, “yo puedo decir solamente que el partido tenía que acabar al minuto 53 (del segundo tiempo). El árbitro tenía la posibilidad de acabarlo y al final termina más tarde. Luego lastimosamente nace el gol del empate que nos quita dos puntos”.

Didier Moreno prefirió no hablar de los hechos polémicos como el penal o la adición extensa de minutos sobre el final, “no nos compete a nosotros hablar de lo que pasó, de las decisiones. Las respetamos”.

Para la próxima fecha, Medellín tendrá una dura prueba en condición de local enfrentando al Atlético Bucaramanga. Tendrán que sacar adelante el resultado para poder recortar unidades en la tabla de posiciones.