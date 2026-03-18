Atlético Nacional tomó contundente decisión sobre el futuro de Arias

La actualidad de Atlético Nacional es bastante preocupante. A pesar de ser líder del fútbol profesional colombiano, la derrota contra Millonarios dejó los ánimos caldeados entre los aficionados y el cuerpo técnico, generando todo tipo de comentarios en las diferentes redes sociales.

Sin ninguna duda, el nombre de Diego Arias se ha convertido en tendencia en las últimas horas, pues los aficionados del cuadro antioqueño exigen la salida del entrenador, que lastimosamente no ha tenido un buen rendimiento en los dos últimos juegos contra el cuadro azul.

Nacional confía en el proceso de Diego Arias

Ante los diferentes rumores en redes sociales, la directiva de Atlético Nacional ha tomado una decisión sobre el futuro de Diego Arias, dejando claro que, a pesar de lo sucedido en el juego contra Millonarios, el entrenador continúa en el cargo y será el encargado de terminar el torneo.

Según dio a conocer Mauricio Agudelo, periodista de Win Sports de Medellín, hasta el momento la directiva de Atlético Nacional respalda el trabajo de Arias, a pesar de la eliminación de la Copa Sudamericana y la derrota de anoche, lo que ha generado un fuerte malestar entre los seguidores.

“Tema Diego Arias en Atlético Nacional. Consulté a las 7:25 AM y la respuesta que me dieron es: Diego Arias sigue. Pregunté: ¿tiene fuerza para seguir? Me dijeron: Así es. No sé si esto cambie, pero por ahora sigue”, aseguró el entrenador en su cuenta de X (Twitter).

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Cabe mencionar que esta no es la primera vez que la continuidad de Diego Arias se pone en duda en Atlético Nacional, pues al quedar eliminado de la Copa Sudamericana los rumores comenzaron a ser protagonistas, lo que generó desestabilidad en las toldas verdes.

Atlético Nacional se demoró salir del estadio de Bogotá

Luego de la derrota contra Millonarios, la plantilla de Atlético Nacional se demoró en salir más de lo normal del escenario deportivo. Periodista que se encontraban en la zona mixta pudieron indicar que los jugadores estuvieron con el presidente Sebastián Arango dentro del camerino, lo que prendió las alarmas entre todos los aficionados.

A la salida del escenario deportivo, algunos referentes de Atlético Nacional se refirieron a la demora, dejando claro que tuvieron una charla con la dirigencia y el cuerpo técnico, pero no dieron detalles, dejando claro que es algo que se queda entre los involucrados.