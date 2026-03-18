Sencia 'salió a cobrar' tras el Millonarios 3-0 Nacional en El Campín

La victoria 3-0 de Millonarios FC sobre Atlético Nacional en El Campín no solo dejó 'tela para cortar' en lo deportivo, sino que también generó reacciones desde la administración del escenario.

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Tras el compromiso disputado el martes 17 de marzo en el estadio Nemesio Camacho El Campín, la empresa Sencia, encargada del manejo del escenario, se pronunció en redes sociales.

La administradora del estadio aprovechó el resultado y el desarrollo del juego para responder a las críticas que había recibido en días anteriores por el estado de la grama, la cual incluso obligó a una pausa en las actividades deportivas.

A través de su cuenta de X (antes Twitter), Sencia publicó una serie de imágenes del compromiso, incluyendo una del arco norte, tomas de la hinchada y una más del equipo local celebrando.

La publicación de Sencia luego del triunfo de Millonarios contra Nacional

Junto a las fotografías, la entidad escribió: “Final en el Nemesio Camacho. Victoria 3-0 de Millonarios. La grama respondió a la altura y el punto penal del arco norte está intacto”.

Este mensaje fue interpretado como una respuesta directa a los cuestionamientos que se habían generado por el estado del terreno de juego en jornadas anteriores.

Y es que, pese a la mejora evidenciada durante el partido, el césped de El Campín venía siendo objeto de críticas por parte de aficionados, jugadores, técnicos y periodistas.

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Incluso, en semanas recientes se tomó la decisión de suspender temporalmente los eventos deportivos en el escenario para adelantar trabajos de recuperación en la gramilla.

El Campín albergará partidos cada tres días

Ahora, el foco también está puesto en lo que viene, pues El Campín será sede de torneos internacionales como la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, donde harán de local Independiente Santa Fe y Millonarios FC, respectivamente, lo que exigirá que el terreno esté en óptimas condiciones.