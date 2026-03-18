Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay luego de la victoria de Millonarios sobre Nacional

Inició una nueva jornada de la Liga Betplay en la que se llevó a cabo uno de los partidos más esperados de la competencia, el clásico entre Millonarios y Atlético Nacional, el cual se llevó a cabo en el Estadio El Campín y que, de cierta manera, contaría como una revancha tras lo ocurrido por Copa Sudamericana.

El equipo de Fabián Bustos y Diego Arias venían de verse en la fase previa de la Copa Sudamericana en un duelo único que se llevó a cabo en el Estadio Atanasio Girardot. En esta ocasión el cuadro 'embajador' se llevó la victoria y la clasificación, pero ahora vuelve a repetir la dosis en casa y se lleva los tres puntos para ascender en la tabla de posiciones e ilusionarse con avanzar a la siguiente ronda de la competencia.

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Betplay luego del triunfo de Millonarios

La fecha 12 fue inaugurada por dos partidos, ambos con lluvia de goles que prometen que esta jornada sea una de las mejores y no se baje el ritmo. Llaneros y Cúcuta empataron en el Bello Horizonte con un marcador de 2-2, mientras que en la capital del país si hubo un equipo que pudo celebrar la victoria.

Millonarios hizo respetar su condición de local y frente a más de 30.000 espectadores logró golear a su máximo rival de los últimos tiempos, Atlético Nacional. El encuentro terminó con un marcador de 3-0 en donde nuevamente se hizo protagonista Rodrigo Contreras, Leonardo Castro y Mateo García.

El 'verde paisa' le dio mucha ventaja al equipo de Bustos al terminar con tan solo 9 jugadores dentro del terreno de juego, lo que le permitió a Millonarios abrir espacios, encontrar el gol y jugar en contra del esfuerzo doble de sus rivales para instaurarse en la octava casilla del torneo de manera parcial.

Atlético Nacional – 24 pts Once Caldas – 22 pts Pasto – 21 pts Inter Bogotá – 20 pts Junior – 19 pts Bucaramanga – 18 pts América – 17 pts Millonarios – 17 pts Tolima – 16 pts Cali – 15 pts Llaneros – 15 pts Águilas Doradas – 15 pts Fortaleza – 14 pts Santa Fe – 11 pts Medellín – 10 pts Jaguares – 10 pts Boyacá Chicó – 7 pts Cúcuta – 7 pts Alianza Valledupar – 5 pts Pereira – 4 pts

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Próximo partido de Millonarios en la Liga Betplay

Millonarios, ahora instaurado dentro de los ocho mejores de la competencia, deberá revalidar su buen momento en el marco de la fecha 13 para irse consolidando con un lugar en la siguiente ronda. En esta jornada se medirá en condición de visitante ante Once Caldas, duelo que se llevará a cabo en el Estadio Palogrande el sábado 21 de marzo sobre las 18:20 hora local.

Próximo partido de Nacional en la Liga Betplay

Mientras que por el lado de Atlético Nacional se avecina también un reto que podría llegar a definir la primera casilla de la tabla de posiciones, ya que se enfrentará ante un equipo que ha realizado una gran campaña en el inicio de semestre, Internacional de Bogotá. Este duelo se jugará en el Estadio Atanasio Girardot también el sábado 21 de marzo sobre las 20:30 hora Colombia, un punto a favor para el equipo de Diego Arias que está obligado a sumar de a tres puntos.