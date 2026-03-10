Atlético Nacional entregaría grata noticia a los aficionados: renovación a la vista

Las directivas de Atlético Nacional ya dejaron atrás lo ocurrido con Millonarios en Copa Sudamericana, razón por la que ya comienzan a preparar lo que será el segundo semestre del 2026 y a perfilar la nómina para poder ingresar a torneos internacionales en el 2027.

Aunque es muy prematuro, Atlético Nacional no quiere tener sorpresa en los próximos mercados de fichajes; es por eso que comenzó a trabajar en la renovación de algunas de sus figuras, que han llamado la atención de varios clubes en el exterior y que por el momento seguirán vistiendo la camiseta del cuadro antioqueño.

Andrés Felipe Román renovó con Atlético Nacional

Uno de los jugadores que habría extendido su contrato con el cuadro verdolaga es Andrés Felipe Román, lateral que se ha convertido en una de las piezas más importantes del club en los últimos años y que se ha ganado el corazón de los aficionados a pesar de su paso por Millonarios.

Lea también Macnelly Torres dio su favorito para el duelo: Junior vs Nacional por Liga

Según dio a conocer Pilar Velasquez, periodista de Win Sports, Andrés Felipe Román ya habría firmado su renovación por tres años con Atlético Nacional. Sin embargo, aseguró que eso no asegura la continuidad del defensa, quien ha tenido coqueteos con algunos clubes del fútbol del exterior.

“Se firmó la renovación de Andrés Felipe Román por 3 años en Atlético Nacional. No quiere decir que se quede ese tiempo en el club. ¡Tiene mercado!”, fueron las declaraciones de la periodista en mención.

Lea también Junior sufre la baja de tres titulares y presenta una sorpresa contra Nacional en Liga BetPlay

Cabe mencionar que en los últimos mercados de fichajes, Román ha tenido sondeos de varios equipos del exterior, pero todavía no ha podido concretar su paso al fútbol internacional, pues ninguno de esos sondeos se ha convertido en oferta formal, la cual llene las expectativas del jugador y del cuadro antioqueño.

Número de Andrés Felipe Román con Atlético Nacional

Andrés Felipe Román llegó a Atlético Nacional a mitad de año del 2022. A partir de allí, el defensa ha logrado disputar 134 partidos, dejando un saldo de 21 goles durante toda su estadía en los verdolagas y 13 asistencias, convirtiéndose en uno de los referentes de los antioqueños.

Además, el bogotano ha logrado sumar seis títulos con Atlético Nacional. Una liga, tres copas Colombia y dos superligas.