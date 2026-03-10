Junior de Barranquilla se pone al día en el calendario de la Liga BetPlay este martes 10 de marzo recibiendo en el estadio Romelio Martínez a Atlético Nacional en partido que estaba aplazado de la tercera fecha.

El equipo 'rojiblanco' llega al compromiso ubicado en la sexta posición del campeonato con 16 puntos, luego de cinco victorias, un empate y tres derrotas.

Lea también Junior y el problema para recibir a Nacional en partido aplazado de la Liga BetPlay

A pesar de estar en el grupo de los ocho, los dirigidos por Alfredo Arias han despertado preocupación en la afición, teniendo en cuenta los reiterados problemas defensivos que han dejado en evidencia a algunos jugadores.

Junior sufre baja de tres titulares Vs Nacional

Para el partido de este martes, Junior sorprendió al dar a conocer su convocatoria, teniendo en cuenta la ausencia de tres jugadores que han sido habitualmente titulares.

Se trata de lateral izquierdo Yeison Suárez, el mediocampista central Guillermo Celis y el mediocampista mixto Jesús David Rivas.

Suárez no fue incluido en la convocatoria por decisión del director técnico Alfredo Arias, luego de registrar altibajos en su rendimiento en los últimos compromisos.

El zaguero fue el responsable de que le sancionaran a Junior una pena máxima en contra en el anterior duelo frente a Alianza Fc que finalizó 1-1.

Por otro lado, las ausencias de Celis y Rivas tienen que ver con problemas físicos que le impidieron a los futbolistas estar en condiciones para el partido.

Sorpresa en Junior para recibir a Nacional

En cuanto a la lista de convocados surgió sorpresa la presencia del mediocampista ofensivo Harold Rivera, quien recibió su primer llamado en la temporada 2026.

Lea también Dimayor modificó la programación de partidos de Nacional y Junior

Rivera no había sido utilizado por el entrenador Alfredo Arias en las primeras jornadas, ya que su cupo podría ser utilizado para la incorporación de otro jugador.

Sin embargo, al cerrarse el mercado de fichajes, Harold Rivera fue inscrito oficialmente y podrá sumar minutos en Junior en la temporada 2026.