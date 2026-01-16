Atlético Nacional tenía un 'tapado': Delantero venezolano a punto de firmar

Atlético Nacional no baja el ritmo en el mercado de fichajes y mientras avanza la pretemporada, en los pasillos del club ya empieza a tomar fuerza un nombre que ilusiona a la hinchada. La dirigencia trabaja con cautela, pero con ambición, en la búsqueda de un refuerzo ofensivo que pueda marcar diferencia en 2026 y darle al equipo un salto de calidad en los partidos grandes.

Un nombre que gana fuerza en Medellín

Eduard Bello aparece como el nuevo gran objetivo de Atlético Nacional para esta temporada. El extremo venezolano, actualmente en condición de agente libre, encaja en el perfil que busca el club: experiencia internacional, jerarquía en selecciones y capacidad para desequilibrar por las bandas. Según información conocida en las últimas horas, Nacional ya inició contactos con el entorno del jugador para explorar la viabilidad de la operación.

El hecho de que Bello no tenga contrato vigente facilita las negociaciones y acelera los tiempos. Tras descartarse su continuidad en proyectos de Chile y Ecuador, el interés del cuadro verdolaga pasó de ser un simple sondeo a una gestión concreta, con la idea de sumarlo como una pieza clave dentro del proyecto deportivo que lidera el cuerpo técnico.

El cierre de su etapa en Ecuador y lo que puede aportar

La salida de Eduard Bello de Barcelona SC terminó de abrirle la puerta a un nuevo desafío. El club ecuatoriano oficializó la rescisión de su contrato de mutuo acuerdo, dejando al venezolano con libertad total para decidir su próximo destino. Aunque existió la opción de regresar a Universidad Católica de Chile, esa alternativa perdió fuerza y permitió que Atlético Nacional tomara ventaja en la carrera por su fichaje.

En lo futbolístico, Bello ofrece mucho más que velocidad y desborde. A sus 30 años, atraviesa un momento de madurez ideal para asumir responsabilidades, aportar goles, asistir y liderar desde el campo. Su buen golpeo de media distancia, la precisión en balón parado y su versatilidad para jugar por ambas bandas lo convierten en un perfil atractivo para un equipo que necesita variantes ofensivas constantes.





Atlético Nacional se mueve con inteligencia en el mercado y Eduard Bello emerge como una opción real para potenciar el ataque en 2026. Con el jugador libre y dispuesto a escuchar propuestas ambiciosas, el club paisa tiene una oportunidad clara de cerrar un fichaje de impacto. Ahora, todo dependerá de que las negociaciones avancen y de que el proyecto deportivo termine de convencer a un futbolista llamado a ser protagonista si llega a Medellín.