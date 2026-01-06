Atlético Nacional se despidió de 4 jugadores; otros tres podrían salir

Atlético Nacional cumplió este martes 6 de enero con su segunda jornada de pretemporada pensando en los objetivos del 2026, entre los que se destacan la serie contra Millonarios por la fase preliminar de la Copa Conmebol Sudamericana, la Liga BetPlay y la Copa BetPlay.

A los trabajos dirigidos por Diego Arias se presentaron los guardametasDavid Ospina, Harlen Castillo, Luis Marquínez y Kevin Cataño. También los defensas Andrés Felipe Román, Cristian Uribe, Simón García, César Haydar, William Tesillo, Royer Caicedo, Samuel Velásquez y Andrés Salazar. Los mediocampistas Matheus Uribe, Juan Manuel Zapata, Elkin Rivero, Edwin Cardona y Juan Manuel Rengifo. Y los delanteros Andrés Sarmiento, Marlon Moreno, Dairon Asprilla, Emilio Aristizábal y Jayder Asprilla.

Juan José Arias no hizo presencia en el primer día, pero sí se presentó en la segunda jornada.

Nacional se despidió de 4 jugadores

Mientras Nacional está en la búsqueda de refuerzos, desde las oficinas del conjunto 'verdolaga' se confirmó la salida de cuatro jugadores, los cuales fueron despedidos en sus redes sociales.

Se trata de Camilo Cándido, Joan Castro, Facundo Batista y Billy Arce.

Otros jugadores que podrían salir de Nacional

A pesar de que hay gran expectativa por los jugadores que reforzarán el plantel de Atlético Nacional, también incertidumbre por otros futbolistas que podrían dejar el conjunto 'verdolaga'.

Se trata de Marino Hinestroza, Alfredo Morelos, Juan Francisco Bauzá y Emilio Aristizábal.

En el caso de Hinestroza, el extremo estaría presionando a la dirigencia de Atlético Nacional para que se concrete su traspaso a Boca Juniors de Argentina.

Con Alfredo Morelos, el atacante deberá definir su futuro con Santos de Brasil, club dueño de sus derechos deportivos.

Bauzá no ha hecho presencia por un tema de salud, pero no entraría en los planes de Nacional para 2026.

Finalmente, Emilio Aristizábal pretendería sumar minutos, por lo que analiza ofertas del exterior para continuar su carrera.