Nacional y Santos se quedarían sin Morelos: un 'grande' lo compraría

Después de lo que fue un año estelar para Alfredo Morelos que logró sellar su continuidad en Atlético Nacional, hay esas dudas para el 2026 con su presencia dentro del campeonato y en la Copa Sudamericana por las negociaciones que deben cerrar junto con Santos de Brasil.

Alfredo Morelos tiene la intención de quedarse en Medellín, y, por supuesto, Atlético Nacional también tiene el interés como prioridad de pactar su continuidad extendiendo el préstamo o comprando otra parte de la ficha del delantero que pertenece al Santos.

La puerta se le puede abrir a Atlético Nacional con la noticia de la contratación de Gabriel Barbosa ‘Gabigol’ como el nuevo delantero. Esta situación podría indicar que Juan Pablo Vojvoda no tendría en cuenta a Alfredo Morelos y que seguiría en el cuadro colombiano para afrontar la Liga BetPlay 2026 y la Copa Sudamericana.

Sin embargo, en medio de esas negociaciones abiertas entre Nacional y Santos, aparece otro equipo que podría meterse en la discusión por el delantero cordobés. Un viejo conocido quiere contar con los servicios del ex Rangers de Glasgow.

PUMAS DE MÉXICO COMPRARÍA A ALFREDO MORELOS PARA EL 2026

La guerra entre clubes ahora crece más con Pumas UNAM como otro competidor que peleará con Atlético Nacional y con Santos. La prioridad del jugador es quedarse en el cuadro medellinense, y el equipo también quiere mantenerlo, pero, serán los brasileños quienes tomarán la última decisión.

Con la llegada de Gabriel Barbosa parece que Santos no necesitaría a Alfredo Morelos. En ese sentido, al ‘Peixe’ le vendría bien sacar provecho de una negociación y todo parece indicar que Pumas le daría la mano. Los universitarios estarían dispuestos a comprar la totalidad del pase del atacante, una suma de dinero que vendría bien para los paulistas.

Y es que, Mediotiempo de México reveló el interés que tiene Pumas en traer a un centrodelantero. Entre las opciones aparecen tres extranjeros, y uno de ellos es nada más ni nada menos que Alfredo Morelos.

Según el diario mexicano, “fuentes revelaron a Mediotiempo que los delanteros Alfredo Morelos, Robert Morales y Ezequiel Ponce se encuentran entre las opciones para la delantera auriazul. Por lo que el colombiano, el paraguayo y el argentino se suman a la lista que también ya contaba con Ronaldo Martínez”.

¿CUÁNTO TENDRÍA QUE PAGAR PUMAS PARA ADQUIRIRLO?

En últimas horas hubo una denuncia de Alfredo Morelos por temas de falta de pagos del Santos que podría dejar al delantero como agente libre y de ahí, definir su próximo equipo que sería Atlético Nacional con las pretensiones del jugador y del club.

Sin embargo, desde México salió esa posibilidad que existe de la compra del 100% de los derechos deportivos por parte de Pumas. Efraín Juárez quiere a Alfredo Morelos como sea. Con el ‘Búfalo’, Juárez y Nacional quedaron campeones de la Liga BetPlay 2024-II y de la Copa BetPlay de ese mismo año.

Pumas quiere fichar el 100% de la ficha del jugador para que sea propiedad del club mexicano y para ello estarían dispuestos a poner sobre la mesa los 5 millones de dólares que es la suma de dinero que ha plantado el Santos de Brasil.