¿Marino Hinestroza pone a prueba la paciencia de Atlético Nacional?

El futuro de Marino Hinestroza tiene en gran expectativa a la afición de Atlético Nacional, teniendo en cuenta los hechos que se han registrados en los últimos días.

Y es que el extremo de 23 años se ha ausentado a los dos primeros días de pretemporada del conjunto 'verdolaga' en un supuesto acto de rebeldía para presionar su transferencia al exterior.

El lunes 5 de enero, Hinestroza no se hizo presente en la sede deportiva del cuadro antioqueño para cumplir con la revisión médica y este martes 6 de enero tampoco arribó al lugar de entrenamiento.

En ambos caso, el jugador no dio a conocer una justificación por su ausencia.

Marino pone a prueba a Atlético Nacional

Los actos de Marino Hinestroza se podrían considerar como rebeldía y de presión hacia Atlético Nacional para que se facilite su transferencia al exterior.

Desde los últimos días de 2025 se ha dado a conocer que Boca Juniors pretende al jugador de 23 años, por lo que ya habría presentado dos ofertas.

En la jornada del lunes 5 de enero, el periodista Gustavo Pereyra explicó en La Fm Más Fútbol que el cuadro argentino presentó una propuesta que llegó a los 5 millones de dólares para hacerse con los servicios del deportiva.

Pereyra también aclaró que a pesar de que las negociaciones están en un punto frío, en el club argentino aseguran que en próximos días se podría llegar a un acuerdo definitivo.

"Probablemente se cumpla el deseo de Marino que le dijo a Riquelme que quiere jugar en Boca Juniors. Marino es el plan A de Boca", dijo Pereyra.

Finalmente, el comunicador aseveró que al colombiano no se le garantiza la titularidad, pero tendrá la posibilidad de jugar y podría debutar en el amistoso contra Millonarios del 14 de enero.