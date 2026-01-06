Logo Deportes RCN Vertical
Tablas de posiciones
Logo Deportes RCN Horizontal
Tablas de posiciones
Marino Hinestroza

¿Marino Hinestroza pone a prueba la paciencia de Atlético Nacional?

El extremo de 23 años estaría presionando al conjunto 'verdolaga' para lograr su transferencia al exterior.
Daniel Zabala

El futuro de Marino Hinestroza tiene en gran expectativa a la afición de Atlético Nacional, teniendo en cuenta los hechos que se han registrados en los últimos días.

Y es que el extremo de 23 años se ha ausentado a los dos primeros días de pretemporada del conjunto 'verdolaga' en un supuesto acto de rebeldía para presionar su transferencia al exterior.

El lunes 5 de enero, Hinestroza no se hizo presente en la sede deportiva del cuadro antioqueño para cumplir con la revisión médica y este martes 6 de enero tampoco arribó al lugar de entrenamiento.

Marino Hinestroza es el plan A de Boca Juniors y ya tendría fecha para su debut

Lea también

Marino Hinestroza es el plan A de Boca Juniors y ya tendría fecha para su debut

En ambos caso, el jugador no dio a conocer una justificación por su ausencia.

Marino pone a prueba a Atlético Nacional

Los actos de Marino Hinestroza se podrían considerar como rebeldía y de presión hacia Atlético Nacional para que se facilite su transferencia al exterior.

Desde los últimos días de 2025 se ha dado a conocer que Boca Juniors pretende al jugador de 23 años, por lo que ya habría presentado dos ofertas.

En la jornada del lunes 5 de enero, el periodista Gustavo Pereyra explicó en La Fm Más Fútbol que el cuadro argentino presentó una propuesta que llegó a los 5 millones de dólares para hacerse con los servicios del deportiva.

Nacional y Santos se quedarían sin Morelos: un 'grande' lo compraría

Lea también

Nacional y Santos se quedarían sin Morelos: un 'grande' lo compraría

Pereyra también aclaró que a pesar de que las negociaciones están en un punto frío, en el club argentino aseguran que en próximos días se podría llegar a un acuerdo definitivo.

"Probablemente se cumpla el deseo de Marino que le dijo a Riquelme que quiere jugar en Boca Juniors. Marino es el plan A de Boca", dijo Pereyra.

Finalmente, el comunicador aseveró que al colombiano no se le garantiza la titularidad, pero tendrá la posibilidad de jugar y podría debutar en el amistoso contra Millonarios del 14 de enero.

En esta nota

Marino Hinestroza Atlético Nacional Boca Juniors Futbolistas colombianos en el exterior Millonarios Fútbol Colombiano