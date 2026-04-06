David González ejerció presión sobre todo América: “Es una obligación”

El entrenador de América de Cali, David González, entregó sus impresiones en rueda de prensa tras la derrota 2-0 frente a Cúcuta Deportivo en el estadio General Santander, en el inicio de la fecha 16 de la Liga BetPlay.

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El conjunto escarlata no logró imponer condiciones en territorio nortesantandereano y terminó cediendo puntos ante un rival que mostró solidez, con goles de Jaime Peralta y Leíder Berdugo, este último desde el punto penal.

Tras el compromiso, González reconoció las dificultades que tuvo su equipo para reaccionar cuando el marcador se puso en contra, especialmente en la segunda mitad del encuentro.

Lo que dijo David González luego de la derrota contra Cúcuta

“Al final, cuando ya estamos cuesta arriba, cuesta demasiado y viene el segundo gol de penal, donde casi no hubo una reacción”, afirmó el entrenador, haciendo énfasis en la falta de respuesta de sus dirigidos.

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En ese sentido, el técnico fue claro al señalar que hay aspectos por corregir de cara a lo que viene tanto en el plano local como internacional. “Esas son cosas que tenemos que mejorar, definitivamente, no solo para la Sudamericana sino también para poder aspirar a estar en los playoffs de la Liga, que es una obligación absoluta nuestra”, agregó, ejerciendo algo de presión sobre sus dirigidos.

La derrota dejó a América en la sexta posición de la tabla con 24 puntos, aún dentro del grupo de los ocho, pero con la necesidad de sumar para no comprometer su clasificación a la fase final del campeonato.

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Además del golpe en Liga, el equipo vallecaucano ya centra su atención en su próximo reto internacional, pues el jueves que viene debutará en la Copa Sudamericana ante Macará en condición de visitante.

Así las cosas, el cuerpo técnico encabezado por David González deberá ajustar detalles rápidamente si quiere que América recupere su mejor versión y mantenga vivas sus aspiraciones tanto en la Liga BetPlay como en el torneo continental.